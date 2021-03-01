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Гражданское общество, пандемия и цифровые трансформации

01.03.2021 / 06:22
Гражданское общество, пандемия и цифровые трансформации
Пандемия COVID-19 существенным образом изменила правила игры на политическом, экономическом и социальном полях украинского общества.

Теперь все задачи и вызовы, связанные со стабилизацией социально-экономической ситуации в Украине (и тем более — обеспечением устойчивого и безопасного развития), приходится решать в условиях роста дефицита фактически всех видов ресурсов и радикального ограничения традиционных форм социального взаимодействия практически во всех сферах общественной, политической и социально-экономической жизни.

Опыт свидетельствует, что в кризисные периоды именно гражданская активность и самоорганизация играли решающую роль в преодолении их разрушительных последствий. Есть ли основания надеяться, что и в преодолении коронакризиса гражданское общество играет важную роль? Этот материал — попытка понять и оценить обоснованность таких ожиданий.

Но сначала — несколько предварительных комментариев для лучшего понимания контекста авторских размышлений.

Первый. В системе взаимодействия социальных субъектов пандемия породила две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, для преодоления негативных последствий пандемии есть потребность в повышении интенсивности социальных контактов и социального взаимодействия. С другой — реализации этих контактов в их традиционных формах препятствуют противоэпидемиологические ограничения.

Второй. Взрывоподобно выросло использование цифровых, информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) дистанционного взаимодействия. Фактически пандемия и жесткие карантинные ограничения за несколько месяцев сделали то, чего правительства и ведущие компании не могли добиться годами: радикально осовременили систему социального взаимодействия почти во всех сферах, от политической до бытовой.

Результаты проведенных в Украине социологических исследований позволяют увидеть образ украинского гражданского общества в условиях влияния пандемии, динамику изменений в процессах самоорганизованной деятельности, перспективы реального участия организаций гражданского общества в преодолении последствий коронакризиса.

Влияние пандемии глазами представителей гражданского общества: что изменилось?

В отличие от экономической сферы, в зоне гражданской активности влияние пандемии оказалось не таким однозначно разрушительным и актуализировало разнонаправленные тенденции. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса «Гражданское общество в период пандемии: как она повлияла на общественную активность», проведенного Фондом «Демократические инициативы» в 2020 году.

Так, уровень развития гражданского общества в Украине эксперты оценили преимущественно как средний — 39% (высокий — 19%; низкий — 17%). С утверждением «Вспышка пандемии активизировала общественную активность» согласились 28% (это суммарные показатели: полностью согласны — 15%, скорее согласны — 13%) респондентов; не согласились — 23% (полностью не согласны 19 + скорее не согласны 4%). Тезис «Вспышка эпидемии показала людям их возможности и силу» набрал почти одинаковое количество ответов тех, кто согласен с ним, и тех, кто выбрал срединные оценки (как согласился, так и нет) — 34 и 35% соответственно; не согласились с утверждением значительно меньше респондентов — 24%.

С утверждением «Пандемия приумножила в обществе то, что определяется как «социальный капитал» — человеческие связи, солидарность, взаимодоверие» — согласились 50% (15+35). Не согласились с этим 26% (21+5). Тех, кто считает, что пандемия активизировала и помогла выработать определенные навыки и технологии самоорганизации, оказалось 40% (11+29).

Следовательно, результаты исследования показали, что пандемийный вызов, коронакризис и острая необходимость реагировать на них привели к положительным сдвигам на уровне общественного сознания. В обществе приумножился «социальный капитал», — запрос на человеческие связи, контакты, солидарность, взаимодоверие в условиях карантинных ограничений значительно вырос. Это вылилось в поиск новых возможностей социального взаимодействия, поэтому активизировался процесс поиска ресурсов для применения новых технологий самоорганизации, социальных коммуникаций и выработки новых навыков.

Показательно, что половина экспертов видит новые возможности для развития общественной активности в налаживании сотрудничества организаций гражданского общества с другими партнерами с использованием новейших технологий и дистанционных форматов. 70% экспертов утверждают, что именно партнерство в общей деятельности должно служить основой в отношениях гражданского общества и государства во время коронакризиса. Эффективному взаимодействию и партнерству, по мнению экспертов, мешают: нежелание власти идти на сотрудничество, предубежденное отношение к институтам гражданского общества — 73%; непрозрачность власти и отсутствие информации о ее решениях — 55%; равнодушие, пассивность людей к общественной жизни — 64%.

Традиционные и ключевые для стран с развитой демократией механизмы влияния гражданского общества на действия власти (публичное обсуждение настоятельных общественных проблем, выработка собственных предложений для их решения, обращение в судебные и высшие властные инстанции) не вышли на первые места в новых условиях — 47, 43 и 41% соответственно. Вместо этого приоритетными украинцы считают: активное взаимодействие со СМИ (69%); обращение к мировому сообществу и международным организациям (63%); привлечение положительного опыта взаимодействия из других регионов Украины и других стран (60%).

Фактически все изменения в сфере деятельности украинского гражданского общества являются ситуативным реагированием на пандемию. Положительные маркеры — рост значимости «социального капитала» и запрос на новые технологии самоорганизации. Поле деятельности для гражданского общества в условиях пандемии ощутимо расширилось, хотя возможности практической деятельности в нем существенно сузились. Ответом на необходимость сохранения социальных контактов, социального взаимодействия стало значительное увеличение их дистанционных форм, базирующихся на использовании современных цифровых информационно-коммуникационных технологий.

Восприятие общественных организаций простыми гражданами

Начнем с довольно тревожной тенденции, суть которой состоит в тезисе «Чем больше опыта, тем меньше желания». Проведенное Фондом «Демократические инициативы» общенациональное исследование общественного мнения «Гражданское общество в Украине: взгляд граждан» подтвердило, что в 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, заметно меньше стало граждан, которые не знают, как именно можно приобщиться к деятельности общественных организаций. Таких оказалось только 13% (в 2018 году этот показатель составлял 16%, а 2013-м — 21%). То есть — осведомленность граждан растет. Но при этом лишь 7,5% респондентов ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность. Это фактически столько же, сколько было в 2013-м (8%). Не выросло и членство в общественных организациях и объединениях: в 2019 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединений или партий 90% граждан, в 2013-м — 85,5%. Основной причиной своего неучастия в деятельности общественных организаций в 2019 году (что очень важно!) граждане называют то, что такая деятельность их вообще не интересует. Так указали 38,5% респондентов, что существенно больше, чем в 2018 году (22%) и в дореволюционном 2013-м (23%).

Это свидетельствует о: 1) падении интереса к общественной самоорганизованной деятельности со стороны населения; 2) определенном разочаровании граждан в собственном влиянии на ход социально-экономических процессов; 3) неблагоприятных условиях для реального участия в деятельности институтов гражданского общества в связи с санитарно-эпидемиологическими опасностями и ограничениями.

На уровне вербальных оценок деятельности институтов гражданского общества в Украине — картина довольно позитивная. Половина респондентов (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах и селах и только 20% считают, что не нужны. При этом абсолютное большинство граждан (77%) считает, что государство должно содействовать развитию гражданского общества (не согласны с этим лишь 9%). То есть отношение приблизительно следующее: «Общественная работа — хорошее и полезное дело, но лично я не планирую тратить на это свои деньги, время, усилия...» Восприятие и поддержка самоорганизационных процессов простыми гражданами Украины после вспышки общественной активности в 2014–2015 гг. падает, возвращаясь к уровню, который предшествовал Революции достоинства.

Почему же пандемия COVID-19 и вызванный ею коронакризис не привели к заметному росту общественной активности и активизации институтов гражданского общества? Можем предположить, что на уровне общественного сознания она не выступила острой актуализированной угрозой, не вызвала мощной эмоциональной реакции, не создала импульс к социальной самоорганизации. Эмоциональная составляющая в нашей культуре — ведущая. И в условиях коронакризиса она все же сработала, вновь заметно активизировав волонтерство.

Гражданское общество и власть

По международным оценкам, Индекс устойчивости организаций гражданского общества в Украине все же растет, хотя и очень медленно. Украина остается страной с самой большой устойчивостью организаций гражданского общества в своем субрегионе, куда входят Беларусь, Россия, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения.

В 2019 году в Украине зафиксированы улучшения таких составляющих: 1) правовая среда деятельности организаций гражданского общества; 2) их организационная способность и финансовая жизнеспособность. Но «косметический» институционный позитив легко нивелируется негативной динамикой реального участия и отношения простых граждан к институтам гражданского общества, влиянием ограничений, связанных с пандемией, неготовностью организаций гражданского общества и граждан использовать цифровые технологии.

Что касается позиции государства в процессах содействия развитию гражданского общества — привлекает внимание факт разработки и широкого обсуждения проекта Национальной стратегии развития гражданского общества на 2021–2026 годы. Этот комплексный системный нормативно-правовой документ фактически не учитывает ключевые тренды современности — ни цифровые трансформации, ни вызовы пандемии CОVID-19. Удастся ли отыскать реальные действующие механизмы реализации предусмотренного Стратегией без привлечения ресурсов цифровизации и в условиях влияния угроз пандемии?

Пока что взаимодействие власти и гражданского общества похоже на протокольные встречи с декларацией правильных намерений. Это — балансирование, а не рост и развитие. В то же время бизнес пытается выжить в условиях пандемии, население сосредоточилось на собственных проблемах и постепенно теряет интерес к институтам гражданского общества, а сами общественные организации так или иначе приспосабливаются к пандемийному миру.

Оксана Панькова
кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник (Институт экономики промышленности НАН Украины)
Александр Касперович
научный сотрудник (Институт экономики промышленности НАН Украины)

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пандемия, цифровые трансформации
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