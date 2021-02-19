Вакцины еще нет, вакцинировать пока некому

На этом фоне опоздание со стартом вакцинации в Украине настораживает. Единственным сдвигом можно назвать разве что начало информационной кампании. 17 февраля Минздрав совместно с международными организациями запустил отдельный информационный сайт о вакцинации против COVID-19. На портале vaccination.covid19.gov.ua можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет проходить процесс. Когда вакцина поступит в Украину, на вебсайте появятся информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинации, которые обещают обновлять в режиме, близком к реальному времени.

Возможно, это поможет готовности населения вакцинироваться и предупредить дальейшее обострение ситуации, ведь пока социологические замеры показали, что около 40% людей согласятся на прививку, чего недостаточно для создания коллективного иммунитета. Это и неудивительно, ведь кто наблюдал за потоком новостей о вакцинации в Украине, пожалуй, согласится с утверждением, что информация менялась часто, как события в бразильском сериале - особенно о том, когда и какая вакцина поступит в Украину. И это, конечно, влияет на доверие населения.

Так что известно на данный момент о подготовке к вакцинации и какие вызовы надо учесть - рассказали эксперты.

Хождение вакцины по мукам

Первоначально ожидалось, что первой в Украину поступит вакцина от международной программы COVAX. Говорилось, что уже в середине февраля поступит первый транш - 117 тысяч доз РНК-вакцины от Pfizer-BioNTech. Но потом стало известно о задержке, связанной с бюрократическими процедурами регистрации вакцины. Лишь 16 февраля Украина получила документы, необходимые для регистрации вакцины от компании Pfizer. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что процесс регистрации займет несколько дней.

Вместо Pfizer в Украине должен был поступить первый транш другой вакцины - от компании AstraZeneca, которую выпускает индийский Serum Institute в объеме 500 тысяч доз. Ее Украина закупила за бюджетные средства (всего 12 млн доз). Однако эта вакцина тоже не поступила 15 февраля. Как пояснил господин Степанов, причиной задержек стали "технические проблемы логистического характера" и назвал новую дату - 17-18 февраля. Впрочем, как видим, вакцины в Украине нет. Тем временем, по информации Bloomberg, в мире уже вакцинировались 181 миллион человек в 79 странах.

Поэтому в парламентской фракции «Слуга народа» заговорили об отставке Максима Степанова, если вакцинация не будет организована в ближайшее время. «...народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все же начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно посмотреть хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, но, по крайней мере, на обсуждение во фракции», – сказала замглавы фракции СН Євгения Кравчук.

А пока очередным сроком поступления вакцины в Украину, по данным Минздрава, считается конец следующей недели.

Практическая подготовка мобильных бригад только началась

Но даже если бы вакцина уже была в Украине - некому было бы с ней работать. Ведь мобильные бригады медиков, которые будут проводить вакцинацию, еще только проходят обучение. Только 15 февраля в Киеве после онлайн-тренингов по вакцинации для мобильных бригад начались практические занятия. Организатором тренингов выступает Бюро ВОЗ в Украине совместно с Центром общественного здоровья Минздрава. К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильные бригады из каждой области. Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, другая - с AstraZeneca.

Как сообщает министрество, в ходе учебы медработники получат рекомендации по консультированию до и после вакцинации, а также:

как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);

как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах;

как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;

как оказывать экстренную неотложную помощь при необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя, но обучение проходят также и медики, включенные в резервный состав мобильной бригады. Предполагается, что на всех этапах вакцинации в Украине будет создано около 600 мобильных бригад. Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковид-больниц и «скорых», работников лабораторий, а также пожилых людей в гериатрических пансионатах. Но окончательно все будет зависеть от количества доз, которые поступят в Украину в ближайшее время.

Руководитель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер, которая выступала на форуме, посвященном борьбе с Covid-19, предупредила Украину о рисках медленной вакцинации, пишет ВВС. «Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят плохую организацию, распределение не срабатывает, это повлияет негативно на их доверие к кампании», - сказала Лотта. Она добавила, что за ходом вакциниции будут следить другие страны, например, соседи Украины из ЕС. Если будут проблемы, то границы так и останутся закрыты.

Заболеваемость резко возросла в некоторых областях

Между тем, ситуация усугубляется тем, что все эти задержки происходят на фоне роста заболеваемости в западных регионах. Критическая ситуация в Ивано-Франковской области, куда 17 февраля выехал главный санврач Виктор Ляшко. Аналитик Евгений Истребин говорит, что темпы заполнения больниц в области выше, чем в первую волну и указывает назапоздалое решение местных властей ввести карантин с 22 февраля. По мнению аналитика, карантин там надо было вводить еще неделю назад.

Сейчас же в области решено развернуть временный модульный госпиталь на базе ГСЧС и обустроить дополнительно 600 коек с подключенным кислородом. По словам исполняющего обязанности директора областного департамента здравоохранения Владимира Дзёмбака, загруженность коек с начала года выросла с 35% до 72%, а медицинские учреждения области работают с полной нагрузкой. «В течение последнего месяца регистрируется рост в четыре раза ежедневного числа больных COVID-19, а число госпитализированных за неделю достигло 1430 человек. Ежедневно бригады скорой и семейные врачи направляют на стационарное лечение от 80 до 120 пациентов», - сказал чиновник на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также об «угрожающей ситуации» с распространением коронавируса заявили в Черновицкой области. По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, медицинская система области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

«С каждым днем растет количество людей, у которых диагностируют коронавирус, у нас - уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек. Такая нагрузка на нашу медицинскую систему - это впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загруженность была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса», - сказал глава ОГА в видеообращении.

С чем связан такой рост? Специалисты не исключают распространения новых штаммов, но пока ответить на этот вопрос никто не может, поскольку, по словам председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, у нас нет собственной лабораториидля секвенирования (выявления новых штаммов). «20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в лабораторию ВОЗ в Германии. Ответа до сих пор не получили», – написал Радуцкий 16 февраля. Поэтому дополнительным вопросом становится: смогут ли защитить вакцины от новых штаммов, если они уже есть или будут выявлены в Украине. К примеру, Оксфордский университет, который занимался разработкой вакцины AstraZeneca, уже заявил, что эта вакцина неэффективна (менее 25%) против мутаций COVID-19. Сейчас ведутся работы по доработке препарата.

Эффективность Pfizer против британского штамма на сегодня подтверджена, но ее в Украину поступит очень мало - 117 тысяч доз, чего хватит для 58 500 человек. И что все еще затягивается начало вакцинации и начало карантина в отдельных регионах, что угрожающе эта ситуация выглядит для всей Украины.

Юлия Горбань, Киев

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