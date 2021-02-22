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Подростковые самоубийства - три дня подряд: что это, как помочь?

22.02.2021 / 06:02
Подростковые самоубийства - три дня подряд: что это, как помочь?
Новость о самоубийстве семиклассниц из Боярки, а потом о такой же попытке двух других девушек из Умани на следующий день напугала всю страну.

А тепер же стало известно и о парне из Киева, который тоже наглотался таблеток... Все эти случаи связываются с челленджем из соцсети TikTok и наводят панику на родителей школьников. Авторы челленджа пока не установлены, но то, что они должны нести ответственность - неоспоримо. А пока полиция ищет виновных, эксперты собрали информацию о том, что надо знать о проблеме и предлагаемых варианты, чтобы ее попробовать решить.

Попытки самоубийства детей фиксировали три дня подряд

16 февраля две подруги-семиклассницы из Боярки были найдены без сознания посреди учебного дня - на перемене они выпили по 40 таблеток спазмалитика, стоящего копейки - около 30 гривен за 30 таблеток - аналога «Но-шпа». Одна из них, которой было 13 лет, умерла... Другая, 12-летняя, попав в больницу, к счастью, выжила. Позже именно она и рассказала, что стало причиной такого поступка. «Они насмотрелись видео в TikTok наподобие: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет"», – сообщили "Громадському" в полиции Киевской области. Поскольку этот препарат продается без рецепта, следователи направили письмо в Гослекслужбу о законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской ОГА, чтобы предотвратить такие нарушения в будущем. При этом представитель ювенальных прокуроров Департамента защиты детей Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко сообщила, что девушки не были склонны к суициду, проблем в семье и со сверстниками не имели.

Но никто не ожидал, что точно такой же случай повторится уже на следующий день ... 17 февраля в Умани две восьмиклассницы выпили по 10 таблеток того же препарата и попали в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков, но участие в челлендже отрицают. Как потом рассказала пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк в комментарии «Украинским новостям», ими руководило желание привлечь внимание близких, в чем девушки признались сами.

«Они объяснили, что их целью было не самоубийство, не поддержать какой-то челлендж, они хотели привлечь внимание своих близких. И зная о том, что в другой области приняли большее количество (таблеток. - Ред.), они ограничились. Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть проблемы непонимания с близкими - так объяснили они и их родители, возникают ссоры... Также у одной девочки проблемы с парнем», – добавила пресс-секретарь полиции.

Такие случаи психологи называют криком о помощи... Но эта дополнительная информация подняла другой непростой вопрос - а стоит ли вообще рассказывать массово о том, как было совершено самоубийство? Чтобы люди, которые в данный момент находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, это не повторили.

А 18 февраля произошел еще один подобный случай. В клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который тоже наглотался таблеток. Об этом инциденте пока известно лишь то, что парень спасен и его жизни уже ничего не угрожает.

В Италии детям до 13 лет запретили пользоваться TikTok

Проблема детских суицидов не нова. Ежегодно в Украине фиксируют более ста таких случаев. Но 2021-й начался с 18 самоубийств и попыток их совершения среди детей в возрасте от 10 до 16 лет... Причиной такого роста называют активизацию так называемых «групп смерти», вроде «Синего кита».

Врачи из клиники «Охматдет» в комментарии ТСН тоже подтверждают, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. Причем если раньше дети употребляли медикаменты спонтанно, то сейчас они понимают, что делают. «У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», - сказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

Доведение детей до самоубийства через соцсети становится проблемой не только для Украины. Недавно в Италии после гибели 10-летней девочки, которая принимала участие в опасном челлендже в соцсети, вообще решили заблокировать аккаунты всех пользователей, указавших свой возраст до 13 лет. Девочка участвовала в челлендже в TikTok, условием которого было одеть на шею ремень так, чтобы не было возможности дышать, и снимать это на телефон. Теперь итальянская прокуратура расследует возможное подстрекательство к самоубийству.

В целом же мировая статистика показывает страшные вещи: в группе подростков в возрасте 15-19 лет суицид - вторая по частоте причина смерти среди девушек (после осложнений беременности и родов) и третья среди юношей (после ДТП и межличностного насилия).

Кому это нужно?

Первое, что думаешь, когда узнаешь о таких случаях - это то, что люди, которые подстрекают детей к самоубийствам в соцсетях, однозначно должны понести уголовную ответственность. И неважно, какие мотивы они имели. И что это могут быть за мотивы у основателей «групп смерти» и тех, кто запускает подобные видео?

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко рассказывает, что первое - это ощущение собственной значимости, средство реализации администраторов. Некий нарциссизм. Второе - это способ монетизации. Группы создаются только для того, чтобы заработать на распространении контента. И третье - это политическая роль. «Происходит запугивание - в основном для того, чтобы общество позволило государству вмешиваться в Интернет - то есть ограничить собственную свободу. И мне чаще кажется, что большую роль играет именно последнее», - считает эксперт. Хотя добавляет, что тема «групп смерти» и челленджей (смертельных игр) значительно демонизирована в общественном мнении. «Во-первых, они не так распространены, а, во-вторых, - не столь манипулируют сознанием, как кажется. Надо понимать, что к ним заходят люди, которые уже решили покончить жизнь самоубийством. И группы для них это лишь путь, метод. А не причина. И не надо иметь сверхвысоких гипнотических или иных способностей, чтобы довести немногих из сотен, которые уже решили покончить с жизнью, до суицида», - говорит Петренко.

Однако он отмечает, что решать проблему надо не столько через внешние факторы (запрет продажи лекарств, контроль над тем, в каких группах находится ребенок, блокирование опасных групп и блоггеров), сколько через ребенка. Путем восстановления его доверия к родителям, увеличения круга общения, осознания ребенком своей важности и особенности. «И это должны говорить родители. Потому что если они не будут этого говорить, - об этом начнут говорить аккаунты в соцсетях - для того, чтобы манипулировать вашим ребенком», - заключает эксперт.

Хотя в случае отравления таблетками в Боярке все не так однозначно. У девушки, которая погибла, все же не было проблем в семье или со сверстниками ...

Как правильно говорить с ребенком о подобных случаях?

Что же делать родителям, которые, узнав о трагических случаях, дрожат от страха, чтобы уберечь своих собственных? В этой ситуации главное, как объясняет психолог Любовь Найдёнова, сдержать собственные эмоции и не передать их ребенку. «Вам вс еще хочется схватить своего ребенка и, дико тряся его, спрашивать - ты там в тиктоке не читал какой-то глупый челлендж о таблетках?!!! Стоп. Вы еще не готовы к разговору с ребенком, вы заразны», - предостерегает психолог.

И когда вы уже пришли в себя и почувствовали почву под ногами, то можно начинать разговор. «Лучше пусть ребенок покажет свои эмоции, расскажет, что он думает об этом, а если не слышал об этом случае, то услышит от вас. Услышит от вас сожаление, даже отчаяние, что не удалось спасти, услышит восхищение теми детьми, которые не равнодушны - и это спасло жизнь одной из девочек. Но не страх и сомнение - что с вашим ребенком что-то не так. Погрустите, погорюйте вместе, посопереживайте. Это тоже тяжелые эмоции, но когда они делятся, то становится легче.

После этого вернитесь к разговору о том, какая же поведение может спасти, пусть ребенок сам скажет, что спасло бы девушек, пусть определит, где был тот момент, когда надо было остановиться. И с верой в то, что ваш ребенок это понимает, подправьте, если он готов зайти очень далеко. Это будет разумная беседа на фоне эмоционально теплом, поддерживающем, стабильном», - советует Любовь Найденова.

Конечно, тема детских самоубийств очень непроста, и каждое такое сообщение вызывает ужас и чувство беспомощности. А еще непонимание того, почему дети, жизнь которых еще только начинается, идут на такое. 

Юлия Горбань, Киев

Источник

самоубийство, подростки
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