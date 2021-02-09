Экономика Украины в 2021-м: почему рост неизбежен

Мол, Украина весьма достойно справилась с беспрецедентными вызовами 2020 года, и меры правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике. Международные наблюдатели тоже склонны разделять мнение о скором восстановлении экономической жизни в стране. В частности в прогнозе, составленном агентством Reuters на основе опроса отечественных экономических экспертов, предполагается, что в апреле-июне 2021 рост украинской экономики составит 10%. Правда, такой резкий подъем следует ожидать, если правительство четко будет придерживаться плана выхода из карантина, да и низкая сравнительная база ощутимо "поможет". Ведь падение во время локдаунов было настолько существенным, что любой внятный рост на его фоне будет казаться "космической скоростью". Игорь Петрашко считает, что условия для экономического восстановления Украины довольно благоприятны. "Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 - рост на 4,6% - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - сказал министр.

Падали глубоко, но и катились не так чтобы далеко

По словам Игоря Петрашко, начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация в Украине постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в III квартале замедлилось до 3,5%, а в IV квартале до 1%", - цитирует пресс служба Минэкономики выступление Петрашко на форуме.

Официальные же данные о падении экономики в 2020 году Госстат обнародует в середине февраля. Напомним, что во II квартале, на который пришелся пик карантина, падение экономики составило 11,4%, но уже в III квартале падение замедлилось до 3,5%. По итогам года в целом оно может составить 5-6%.

Об этом заявил советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов в эфире телеканала "Украина 24". "МВФ ожидал 8%, мы упали на 5-6%", - сказал экс-министр экономики.

Основной причиной падения, конечно, была пандемия COVID-19, которая заставила украинское правительство свернуть большую часть экономики во II квартале. Второстепенной, но важной, также называют неожиданную смену правительства Алексея Гончарука и смену его на правительство Дениса Шмыгаля, которому депутаты так и не утвердили программу действий. Согласитесь, немногие страны в мире в такое сложное время рискнули настолько смело "менять коней на переправе". Украина рискнула...

Ключевой причиной относительно устойчивых экономических показателей Украины в 2020 году прежде всего была благоприятная мировая конъюнктура, которая позволила нарастить международные валютные резервы до $ 28,5 млрд. "Рост валютных резервов стал возможен потому, что Украина получила неожиданно выгодные результаты от внешней торговли, - объясняет Андерс Ослунд, шведско-американский экономист, бывший член совета директоров "Укрзализныци", ныне старший научный сотрудник американского неправительственного аналитического центра «Антлантический совет».

По его словам, условия торговли для Украины существенно улучшились в 2020 году, потому что выросли цены на первичный экспорт - сельскохозяйственные товары, железную руду и сталь, тогда как цены на импорт энергии упали. "Это позволило Украине достичь текущего положительного сальдо, равного четырем процентам ВВП, тогда как обычно у нее дефицит около трех процентов ВВП. Этот одноразовый эффект вряд ли повторится», - предостерегает эксперт.

Другой же причиной макроэкономической стабильности Украины, по его мнению, было то, что международный туризм почти остановился в 2020 году. Это положительно повлияло на отечественную экономику, поскольку украинцы обычно тратят гораздо больше за границей, чем страна получает от приезжающих туристов. «В прошлом году Украина закрывала рестораны, гостиницы и бары на длительные периоды, но эти услуги дают работу меньшей доле рабочей силы в Украине, чем где-либо. Если коротко, Украина пережила много самых распространенных негативных последствий пандемии, но их влияние было слабее, чем в других странах», - утверждает экономист.

В мире зашевелились, и Украина туда же

Итак, сегодня Украине пророчат вполне реальный экономический "движ". «С 2021-го мы ждем резкого восстановления внутренней экономики, которое будет в первую очередь обусловлено внешним спросом на фоне улучшения ситуации с пандемией", - заявили аналитики брокерской компании ICU в комментариях агентству Reuters. Резкий скачок во II квартале они частично объясняют низкой базой сравнения с 2020 годом, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле-июне, поскольку карантин тогда были особенно жестким.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. «После окончания избирательной кампании в США и инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли вверх все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный «прилив» инвестиций», - отметил он.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам Устенко, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как «Большая стройка», «Доступные кредиты» и «Дешевая ипотека», ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает промышленность и т.д.. Устенко ожидает, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 4-4,5%, но может быть и выше, «если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны».

Основным драйвером роста ВВП, кроме активизации инвестиционной деятельности, по мнению аналитиков НБУ, будет оставаться частное потребление, растущее благодаря увеличению доходов населения, в частности, «минималки». Но под влиянием низких прошлогодних урожаев, подорожания энергоресурсов и дальнейшего роста потребительского спроса это может ускорить рост цен. Ожидается, что в первой половине 2021 г. инфляция временно ускорится и выйдет за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п., и вообще по итогам года составит около 7%.

Поэтому со своей стороны Национальный банк заверил, что будет использовать гибкое инфляционное таргетирование, допуская временное отклонение инфляции от цели для быстрого восстановления экономики после коронакризиса. «В результате, после сокращения на 4,4% в 2020 году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4,2% в 2021 году и 4% в среднесрочной перспективе. В то же время Национальный банк готов повышать учетную ставку (сейчас ее сохранили на уровне 6%. - Авт.) для приведения инфляции к цели. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года.

Обновленный макроэкономический прогноз НБУ опирается на предположение, что сотрудничество с МВФ будет продолжено, и к жестким карантинным ограничениям как в Украине, так и в мире уже не вернутся.

«В принципе, если сравнить глубину падения украинской экономики в кризисном втором квартале 2020 года (11,4%), то, в отличие от предыдущих кризисов, ее падение оказалось меньшим (в 2009-м падали до 34,9% за год, в 2015-м - до 31,3%). «В силу неэкономического характера этого кризиса восстановление экономики может быть таким же быстрым, как и ее падение», - предположила Любовь Цимбал, основательница компании "Группа финансовых решений". Однако, если в начале 2021 года макроэкономическая стабильность страны и выдается прочной, то скорость восстановления все же остается под вопросом. Без необходимой судебной реформы и существенного улучшения бизнес-климата мало оснований ожидать притока в страну серьезного «неспекулятивного» капитала. За время коронакризиса в мире появилось много претендентов на «руку и сердце» настоящих капиталистов, которые готовы вкладывать деньги в проекты, которые создают рабочие места и обеспечивают благополучие.

Марина Нечипоренко, Киев

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