Снижение цены "задним числом": почему газсбыты так расщедрились?

Иногда - до предельной цены в 6,99 грн / куб.м, установленной правительством на февраль-март. А где-то - даже до 6,79 - 6,90 гривень. Для клиентов части предприятий-поставщиков снижения незначительное - на несколько десятков копеек за "куб". Зато некоторые из продавцов - среди них и связанные с облгазами газсбыты, которые мы привыкли резко критиковать, - удивили по-настоящему, снизив стоимость ресурса примерно на 3 гривни. Те, кому газ нужен только для приготовления пищи, на нескольких кубометрах сэкономили, может, и немного. Зато экономия для потребителей, которые используют "голубое топливо" для подогрева воды и отопления, довольно значительна. Судите сами: если домохозяйство использовало в прошлом месяце 400 "кубов", сумму начислений для него уменьшили на 1200 гривень!

Но. К сожалению, не все "газовые" новости такие приятные. Одна из сбытовых организаций (ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания") решила наоборот задним числом повысить январские цены. Почти на полгривни за кубометр - до 8 гривен 58 копеек. А ГК "Натфогаз" сообщил о двадцатипроцентном подорожании топлива для предприятий теплокоммунэнерго. В условиях моратория на повышение стоимости отопления и горячей воды для украинцев до конца отопительного сезона, это означает, что дополнительные расходы коммунальщикам придется компенсировать как говорится всем миром - из бюджета...

Январь “из дома” – цены вниз...

По данным консультационного центра "ГазПравда", в присланных потребителям январских "платежках" большинство поставщиков укажут "стандартные" 6,99 за "куб". Поставщиков, которые предлагают клиентам ресурс дороже 9 гривень, стало меньше в несколько раз - до восьми. Это - ООО "Газпромпостач", "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", "Энерджи трейд групп", "Ровенская областная энергоснабжающая компания", "М Газ трейдинг", "Торговая электрическая компания", ГП "Кременецкое управления по снабжению и реализации газа".

"Рекордсмен" - по-прежнему - ООО "Львовэнергосбыт". 10,80 за "куб". То есть, с учетом стоимости доставки топлива клиентам этой компании оно обходится в более чем 13 гривень. Подробнее - в таблице, подготовленной аналитиками “ГазПравды”:

Конкуренция? Нежелание ссориться с правительством? Анализируем мотивы

Попробуем разобраться с причинами такого "аукциона щедрости". Ведь еще несколько недель назад, реагируя на правительственное постановление о "принудительном" ограничение стоимости топлива, представители подконтрольных олигархам газсбытов грозили власти исками - вплоть до обращений в европейские судебные инстанции...

Директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко считает, что бояться каких-то происков со стороны поставщиков не стоит. Похоже, они решили взять паузу и, не лезя на ​​рожон, подождать развития ситуации. "Видимо, в этом случае руководители газсбытов решили действовать по-совковому: в правительстве требуют снизить тарифы, и они "взяли под козырек". Вероятно, рассчитывая, что ограничения будут действовать недолго, а потери им компенсируют", - говорит эксперт в комментарии Укринформу.

Не берется точно оценивать мотивацию газопоставщиков, которые вдруг решили "сменить тарифный гнев на милость", и исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Но предполагает: "Наверное, эта ситуация вызвана комбинацией многих факторов. Прежде всего, на нынешнее положение бывших монополистов на рынке давит предложение дешевого ресурса от ГК "Нафтогаз". При таких условиях держать стоимость топлива на уровне, на 20-30% превышающем это предложение, глупо. Потому что это ведет к массовому переходу потребителей к другим поставщикам. Газсбыты теряют клиентскую базу, которая была для них "священной коровой", которую годами хранили в тайне. Все попытки "Нафтогаза" получить абонентскую базу наталкивались на непонимание и активное сопротивление. Не помогло и то, что этот вопрос несколько раз выносили на правительственные заседания (база должна быть частью документов для верификации при назначении субсидий). Сейчас, когда потребители начали фактически сотнями тысяч переходить к другим поставщикам, газсбыты, очевидно, поняли, что могут вообще остаться без бытовых клиентов. А это - огромный рынок, 8-10 миллиардов кубометров газа ежегодно, на чем можно хорошо заработать", - отмечает эксперт в комментарии Укринформу. И напоминает, что менять поставщиков украинцев чаще всего мотивирует именно цена. И если газсбыты продолжат злоупотреблять монопольным положением - например, через родственные облгазы препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам, как было сразу после либерализации в августе прошлого года газового рынка - они только ускорят этот процесс. Который, по оценкам господина Павлюка, уже приобрел характер своеобразного общественного протеста. Чтобы остановить "бегство" клиентов, газсбыты и вынуждены наперегонки снижать цены.

Что касается принудительного "прикручивания цены", то эксперты не считают сделанные в последнее время шаги эффективными. Ведь даже при ограничении цены на уровне 6 гривень 99 копеек большинству украинцев придется платить за кубометр «голубого топлива» свыше 8,5-9 гривень. А это гораздо больше, чем прошлой и позапрошлой (рекордной по цене) зимой. "Такие цены несоизмеримы с доходами украинцев. Тем более, сейчас, когда многие потеряли работу, бизнес "буксует". То есть, экономическая ситуация не такая, чтобы люди "тянули" эти суммы", - убежден господин Сергиенко. Свидетельством этому, по его словам, - статистика задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В ноябре общие долги населения в жилищной сфере увеличились на 10 миллиардов - с 56 до 66 млрд гривень. В декабре этот показатель вырос еще на 7 миллиардов, достигнув рекордного уровня - более чем 73 миллиарда гривен. Руководитель Института города прогнозирует, что по итогам января (статистику обнародуют через полторы-две недели) ситуация вряд ли изменится.

Теплоснабжение: для производителей - дороже, потребителей от ценовых потрясений пока берегут

Еще одна новость. НАК "Нафтогаз" повысил январскую цену газа для поставщиков тепла. С 6,1 до 7,33 гривень за кубометр в рамках возложение специальных обязанностей (ВСО). И это - без НДС и учета расходов на транспортировку газа. Таким образом, за ресурс, который использовался в прошлом месяце для централизованного отопления помещений украинцев, придется заплатить от 9,5 до 13 гривен (в зависимости от региона). В газоснабжающей компании такое повышение объясняют тем, что правительство, НКРЭКУ, сам "Нафтогаз" и органы местного самоуправления выяснили: тарифы большинства теплоснабжающих - убыточны. Они не покрывают "экономически обоснованных расходов предприятий и не учитывают неоднократного повышения в 2020 году тарифов распределения газа, изменения минимальной заработной платы и других составляющих".

При этом компенсировать этот недобор напрямую из карманов потребителей тепла нельзя. Ведь Законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) "запрещено пересматривать тарифы" до конца отопительного периода 2020/2021.

"Для решения этой проблемы стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды", - напомнили в ГК "Нафтогаз". Документом, в частности, закреплены такие договоренности:

- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

- до 1 мая Кабинет Министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги по теплоснабжению;

- до 1 октября государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;

- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.

Меморандум – как возможность выиграть время для комплексных решений

Директор “Института города” Александр Сериенко считает подписание этого документа важным шагом, благодаря которому этой зимой удастся предотвратить социальную катастрофу. "Централизованное отопление в украинских городах имеют 73% домохозяйств. В мегаполисах этот показатель достигает 98-99%. Миллионы людей получили сигнал: их расходы на отопление кардинально не возрастут. Однако, и здесь есть одно "но": жителям домов, где начисления за тепло осуществляют не по нормам, а по показаниям счетчиков, за январь-февраль придется платить больше - из-за климатических условий, более суровой, чем предыдущая, зимы. Но эти переплаты - "мелочи" по сравнению с тем, что мы имели бы, если бы в стоимости тепла вполне учитывали газовую составляющую", - считает господин Сергиенко. И в то же время напоминает, что эти решения - временные. И следующей зимой ситуация может быть еще хуже. К этому следует заранее подготовиться...

Разработать механизм реализации Меморандума, по выводам эксперта, чиновникам будет непросто. Ведь при этом нужно сбалансировать разные интересы. "Когда подходы к определению стоимости газа одни, а производимых из него гигакалорий - другие, есть риск возникновения значительного финансового разрыва. И это несоответствие надо чем-то компенсировать. Или путем прямых дотаций из госбюджета, или другим способом - вроде массовой выплаты субсидий. Но, считаю, сделать это административно и технически невозможно", - заключает Александр Сергиенко.

Святослав Павлюк соглашается: самое сложное будет найти источники компенсации потерянных доходов. Потому Меморандум не решает проблем, приводящих к колоссальным задолженностям в этой сфере. "В документе указано, что это будет или государственный бюджет, или "другой источник". В бюджете такие деньги не предусмотрены. Напомню, подобный Меморандум в прошлом году подписали с владельцами источников возобновляемой энергии. Ожидаемые суммы компенсаций по ним соизмеримы. Это несколько ли несколько миллиардов гривень. При этом задолженность по "зеленому" Меморандуму растет. Украина застряла в судах - в том числе и в международных арбитражах, - куда жалуются инвесторы. Дополнительное финансовое бремя для госсметы станет вообще неподъемным", - убежден эксперт.

По мнению господина Павлюка, также важно несколько подкорректировать механизмы утверждения коммунальных тарифов. Ведь применение действующих методик их расчета для тепловой генерации приводит к опасным тарифных разрывам. Когда между объявлением новой цены газа и установлением обновленного тарифа на тепло проходит от 5 до 9 недель. Чтобы исправить ситуацию и постоянно не искать задним числом средства на компенсации, эксперт предлагает предоставить местным властям право "мгновенно" и автоматически индексировать тариф на газовую составляющую.

"Также важно не допускать ситуации, при которой стоимость газа для теплокоммунэнерго будет выше, чем для населения. Потому что это - искусственно созданная ситуация, которая демотивирует местные власти модернизировать свои сети. Побуждая вместо этого резать их на металлолом. Что и приводит к тому, что целые города - например, к примеру, Ивано-Франковск, – спонтанно принимают программы перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Когда мы платим трижды: за вывод из эксплуатации централизованной системы теплоснабжения, за отсоединение потребителей и за установку новых систем отопления", - говорит Павлюк.

Зато единственный путь, который в перспективе приведет нас к уменьшению сумм в "платежках", по его мнению, - энергоэффективность и энергосбережение. "Тогда мы никогда не будем пытаться контролировать тарифы. А контролировать уровень потребления. Вывод: все усилия надо направить на формирование механизмов поддержки энергосбережения и энергоэффективности. В этом заинтересованы все - центральная власть, местная, потребители и поставщики услуг", - заключает Святослав Павлюк.

Владислав Обух, Киев

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