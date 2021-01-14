"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Массовая вакцинация дала миру надежду на возвращение к "доковидной" жизни. С открытыми границами, свободой перемещения и без карантинных ограничений. Но транзитный период все равно неизбежен. Ведь одни страны начали прививать своих граждан еще в конце прошлого года, в то время как большинство до сих пор вакцину не получили.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает богатые государства делиться препаратами с другими, чтобы сократить этот разрыв. Идеальный сценарий победы над пандемией – вакцинация значительной части населения земного шара. Например, для выработки коллективного иммунитета от кори нужно привить 95% человечества, а от полиомиелита – 80%. При этом, сколько именно людей нужно вакцинировать от COVID-19, до сих пор неясно.

Понимая, что достижение коллективного иммунитета это вопрос явно не ближайших месяцев, правительства многих стран и крупные компании раздумывают над тем, как возвращать жизнь к "доковидному" пониманию нормальности постепенно. Один из вариантов – специальный пропуск для тех, кто уже получил вакцину. По задумке, такой документ не только освободит владельца от какой-то части карантинных ограничений, но и вернет ему возможность путешествовать по миру.

Однако и у этой идеи есть свои нюансы.

Паспорта вакцинации

Идея так называемых "вакцинных паспортов" (сертификатов вакцинации) совсем не нова. Например, для поездки в тропические регионы Южной Америки и Африки понадобится свидетельство о прививке против желтой лихорадки. В случае с коронавирусом такое удостоверение предлагают использовать в виде приложения для смартфона или QR-кода, для бедных стран их могут заменить на смарт-карты.

Такую идею в тестовом варианте уже реализовал Израиль. Специальное приложение должно позволить тем, кто уже получил две дозы вакцины, посещать культурные и спортивные мероприятия, выходить на работу и за покупками, а также выезжать за границу без обязательного карантина.

В марте свой электронный пропуск для свободных полетов планирует выпустить и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Travel Pass будет содержать информацию о недавнем негативном ПЦР-тесте, либо вакцинации владельца.

Отдельные европейские страны также работают в этом направлении. В Венгрии уже тестируется электронный COVID-паспорт, специальное приложение показывает информацию о тестах за последние 14 дней и прививках. Похожий проект в сотрудничестве с ВОЗ разрабатывает Эстония, а Дания хочет запустить вакцинные паспорта уже в начале года.

Некоторые государства пошли дальше. В Литве и Испании раздумывают над реестром тех, кто от вакцинации отказался. Испанцы и вовсе планируют делиться этими данными с другими европейскими партнерами. О каких-то санкциях для "антипрививочников" пока речь не идет, но несложно предположить, что для них карантинные ограничения будут действовать несколько дольше.

В Европейском союзе (ЕС) дискуссия о необходимости ввести "ковидные паспорта" и возможных рисках набирает обороты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европейскую комиссию срочно разработать единый сертификат о вакцинации против коронавируса. Такой документ должен упростить передвижение между странами блока, при этом он не будет обязательным условием для путешествий. Этот вопрос греческий премьер намерен поднять на саммите ЕС 21 января.

В то же время другие страны Евросоюза пока не проявляют в этом вопросе особого рвения. Во-первых, часто звучат опасения по поводу конфиденциальности данных. Какая именно информация понадобится для паспорта вакцинации? Кто будет отвечать за ее обработку и сохранность? Как избежать сегрегации граждан по "ковидному" признаку? Однозначных ответов еще нет.

Хотя сторонники сертификатов убеждены, что личная информация будет надежно защищена от внешнего вмешательства ответственными органами. Во Франции предлагают, чтобы в такой набор данных входили имя, фамилия и дата рождения гражданина, тип вакцины, которую он получил, место вакцинации и кто ее проводил. При этом те, кто не был привит, не должны ущемляться в своих правах. Как это будет выглядеть на практике, пока представить сложно, ведь, как пишет Politico, в этой стране достаточно много "вакцинных скептиков".

В свою очередь ВОЗ призывает не подменять понятия в пользу так называемых "иммунных паспортов". Об этом в интервью РБК-Украина говорил и директор Европейского регионального бюро организации доктор Ханс Клюге. Обладатель такого документа может в дальнейшем пренебрегать правилами социальной дистанции и безопасности окружающих. Потому речь может идти только о сертификатах вакцинации.

"Мы до сих пор не знаем, могут ли вакцинированные люди переносить инфекцию или нет. До тех пор, пока это не станет понятно, мы не можем быть уверены в эффективности таких "паспортов", – объяснила CNN доктор Джулия Парсоннет, инфекционист из Стендфордского университета.

Также до сих пор неизвестно, как долго сохраняется иммунитет от COVID-19 и от чего это зависит. Разлет в предположениях ученых слишком велик: называются сроки от полугода до нескольких лет. Потому и время действия "ковидного" удостоверения – серьезный предмет для обсуждения. Может оказаться, что двух доз вакцины для пропуска в "нормальную жизнь" недостаточно и эту процедуру придется повторять регулярно.

И, возможно, самый сложный вопрос: получат ли те, кто уже переболел, такую же свободу, как вакцинированные? Бывший министр финансов Камбоджи Сэм Рейнзи в открытом письме на Financial Times пишет, что бедные страны Азии и Африки до сих пор не знают, где им найти деньги и как решить проблему логистики, чтобы привить хотя бы небольшую часть населения.

"В такой ужасной ситуации игнорировать иммунологический статус миллионов людей, которые выздоровели и не нуждаются в вакцинации, было бы серьезной ошибкой", – отметил он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также считает, что право на "ковидный" паспорт должны получить и те, кто уже болел COVID-19 и имеет антитела. С другой стороны звучат опасения, что данные о переболевших в отдельных странах не соответствуют действительности. Также есть риск, что найдутся те, кто захочет заразиться намеренно, чтобы получить "пропуск на свободу", не дожидаясь вакцины.

Украина под вопросом

Главное условие для получения сертификата вакцинации – прививка препаратом, который получил одобрение ВОЗ. На данный момент это только вакцина производства Pfizer и BioNTech. Украина пока заключила всего один контракт на поставку 1,9 млн доз от китайской компании Sinovac. Последние исследования в Бразилии показали, что ее эффективность составила 50,4%, Индонезия дает цифру в 65%. Этих показателей пока явно недостаточно для одобрения ВОЗ.

В рамках инициативы COVAX Украина должна получить 16 млн доз вакцин. Предположительно это будут препараты от AstraZeneca, Novavax или Johnson & Johnson. Сейчас они проходят последние фазы испытаний и только после этого смогут получить сертификацию. Руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк предполагает, что весной основные производители уже завершат эти процессы.

"Проблемы, чем вы вакцинируетесь, не будет, за исключением, наверное, китайских и российских вакцин. Я бы очень осторожно относился к стратегии вакцинации большим количеством китайских или, тем более, российских вакцин. Я считаю, что Украине правильнее и безопаснее вести себя как западная страна и иметь в портфеле вакцины, которые производят в западных странах", – сказал РБК-Украина эксперт.

В то же время глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил изданию, что Украине нужно изменить нормативную документацию по доступу населения к вакцинации. Чтобы прививки могли делать подготовленные специалисты в "полевых условиях".

"То есть в определенных пунктах, например, в торговых центрах, на рабочих местах и так далее. Там, где удобно населению вакцинироваться, а не только пытаться монополизировать это за государственными лечебными учреждениями, где риск инфицироваться различными патогенами намного больше", – объяснил инфекционист.

Пока что для Украины основной вопрос – это получение вакцины с высокой эффективностью. Собеседники издания в правительстве отметили, что концепция "ковидных" паспортов в широком кругу еще даже не обсуждалась. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что этот вопрос "находится на контроле, но пока не внедряется", потому как недостаточно данных, что вакцинированный не сможет заразить других людей.

На данный момент в требованиях для путешествий каких-то изменений тоже нет. В Государственной пограничной службе РБК-Украина сказали, что работают по действующим протоколам и проверка сертификатов вакцинации в них не входит.

"Мы руководствуемся нормами, которые четко определены правительством. На данный момент мы проверяем наличие приложения "Дома" для самоизоляции тем гражданам, которые следуют из стран красной зоны. Если говорить об иностранцах, то для них обязательное наличие страхования от COVID. Если решением правительства будут приняты какие-то изменения, то мы их выполним", – уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Инфекционист Александрин идею с внедрением вакцинальных паспортов поддерживает. По его мнению, в скором будущем от украинских граждан будут требовать этот документ для поездок заграницу. Но и здесь могут возникнуть дополнительные трудности.

"Не понаслышке знаю, что въезжая в другие страны с результатом теста на ПЦР, Украине уже не доверяют. Потому что огромное количество поддельных справок, потому что вспыхивают скандалы с подпольным вакцинированием. Хочу отметить, что подпольную вакцинацию невозможно будет внести в официальный вакцинальный паспорт", – добавил Александрин.

Ковтонюк отмечает, что к запуску глобальной системы "ковидных" паспортов нужно готовиться уже, в том числе организовать в Украине мощную кампанию по вакцинации. Иначе наши граждане могут оказаться в ситуации, когда возможность путешествовать будет очень сильно ограничена. Также эксперт обеспокоен тем, как украинцы будут получать такие документы, сколько их будет и куда именно с ними пустят.

"И в общем, когда мы сможем получить вакцину и каким образом. Потому что люди, которые, как правило, выезжают за границу по работе или для отдыха – не находятся в группах риска, определенных в нашем плане вакцинации. По состоянию на сейчас выглядит так, что очень хорошо, если для них вакцинация станет доступной в 2021 году, скорее всего еще позже. Поэтому, наверное, будет альтернатива вакцинироваться частным образом", – резюмировал он.

Пока же в Украине нет ни официальных вакцин, ни понятной системы для их распространения, ни сопутствующей информационной кампании. Зато есть статистика, согласной которой 42% украинцев выступают против вакцинации, и ожидание всплеска заболеваемости. Потому неудивительно, что вопрос "ковидных" паспортов пока у власти не в списке приоритетов.

Владислав Красинский

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