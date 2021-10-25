Смесители для кухни Q-tap: три модели для самобытного интерьера

Приготовление еды — это увлекательный творческий процесс, который невозможен без правильной атмосферы. Производители сантехники это понимают и предлагают эстетичное и практичное оборудование. Если хотите добавить в рабочую зону красок, обратите внимание на цветную сантехнику. Такие модели представлены как в каталогах премиальных фабрик, так и компаний с демократичной ценовой политикой. Смесители для кухни Q-Tap относятся ко второй категории. Чешский бренд создал десятки стильных разработок для современной кухни, детальнее познакомиться с которыми можно здесь: https://domospa.ua/shop/smesiteli-kukhonnye/filter/brend-is-q-tap/. Мы же рассмотрим несколько моделей, в дизайне которых использована комбинация матовых цветных вставок и глянцевой хромированной поверхности.

Коллекция Spring

Добавить динамики в оформление поможет модель CRR 007F-1 с нетипичным сочетанием оттенков. Холодный металлический блеск корпуса уравновешивает яркий красный рефлекторный излив. Изделие гарантированно украсит функциональный минималистичный интерьер.

Кухонный смеситель выполнен из латуни, которая не боится ржавчины, перепада температур, механических повреждений. Быстро настроить температуру и напор воды поможет послушный вентиль. Смеситель для кухни Q-Tap оснащен изливом высотой 17 см с прорезиненной матовой поверхностью. Поворотный «гусак» расширяет рабочее пространство и упрощает наполнение габаритной посуды. Изделие с гибким подводом врезается в мойку.

Линейка Estet

Для ценителей лаконичных и сдержанных решений создана модель CRG 007F. Комбинация хрома и светло-серого цвета подчеркнет легкость, воздушность и аккуратность кухонной обстановки. Смеситель гармонично вписывается в интерьер в стиле минимализм, скандинавский модерн, неоклассика.

На латунном корпусе предусмотрен фиксатор-держатель для поворотного рефлекторного излива. Подвижный излив значительно упрощает манипуляции с посудой и продуктами. На носике «гусака» установлен антистатичный аэратор с двумя режимами подачи воды. Эргономичный широкий рычаг с маркировкой горячей и холодной воды мгновенно реагирует на движение ладони и позволяет точно регулировать напор и температуру струи.

Серия Linea

Сочетание зеркального хрома и матовой черной поверхности можно назвать новой классикой. Контрастный симбиоз позволяет не только расставить акценты, но и задать четкий ритм обстановке. Модель CRB 007F подходит для респектабельных и подчеркнуто функциональных интерьеров в стиле лофт, индастриал, минимализм, брутализм.

Конструкция корпуса изготовлена из латуни. Кухонные смесители Q-Tap из представленной коллекции оснащены удобным рычагом, который отвечает за точную регулировку температуры и напора струи. Рефлекторный излив высотой 22 см имеет прорезиненную поверхность и не ограничивает движения при мытье посуды или подготовке продуктов для приготовления.