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Почему об ИК Фридом Финанс только позитивные отзывы?

22.10.2021 / 13:08
Почему об ИК Фридом Финанс только позитивные отзывы?
Единственный в Украине брокер с услугами интернет-трейдинга, собственное мобильное приложение, бесплатные отчеты брокера ежедневно в персональном кабинете инвестора, помощь в формировании инвестиционного портфеля.

Все это, а еще аналитика, обучение и множество полезных опций – инвестиционная компания Фридом Финанс Украина Отзывы о комплексной поддержке инвестиций в финансовый рынок Украины и США подтверждают отличную прибыль инвесторов.

История компании

Freedom Finance успешно работает в Украине с 2017 года, обладает бессрочными лицензиями на дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность. Входит в международный холдинг Freedom Holding Corp.: рыночная капитализация 3+ млрд, штаб-квартира в США, 175+ тыс. клиентов в разных странах мира. В Украине работают 12 филиалов компании.

Как открыть инвестиционный счет у Freedom Finance?

Для покупки ОВГЗ и акций украинских компаний подпишите договор в одном из региональных филиалов брокера. Потребуется паспорт, ИН, контактные данные. Конфиденциальность гарантирована. Открываете счет, через приложение Tradenet покупаете и продаете акции онлайн.

Для операций на международных фондовых рынках за 10-20 минут последовательно заполняете анкету онлайн. Потребуются:

●      загранпаспорт или ID-паспорт, ИН;

●      сведения о месте регистрации на английском языке;

●      контактные данные и сведения о месте работы.

Счета доступны для фрилансеров, ФОП, юридических лиц. После проверки данных Freedom Finance Europe открывает бесплатный инвестиционный счет.

Вывод денег

Процесс вывода дохода не отличается от онлайн-банкинга. Доступ к счету через защищенную сессию, валютные средства выводятся через SWIFT-перевод на текущий счет инвестора. Депозитарные средства и доход от продажи акций на некоторых международных биржах выводятся через 2 дня от момента распоряжения владельца счета. Комиссия брокера небольшая.

Фридом Финанс в Украине отзывы

Компания открывает дорогу в высокой доходности на финансовом рынке опытным игрокам и новичкам с минимальным стартовым капиталом. Разработаны 5 уровней инвестиций, от покупки ОВГЗ и корпоративных акций украинских компаний до перепродажи акций Tesla, Apple, Microsoft и стартапов. В 2020 году средняя доходность по 58 IPO в пределах 3 месяцев локап-периода составила 60%.

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