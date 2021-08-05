Войти | Зарегистрироваться
17:03

четверг,
05 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Какие бывают терморегуляторы для теплого пола?

05.08.2021 / 15:40
Какие бывают терморегуляторы для теплого пола?
Именно установка терморегулятора приводит к экономичности системы электрического теплого пола.

При этом такой управляющий работой обогрева компонент часто оказывается «в немилости» у потребителей. Многие попросту не желают понимать его важность, поэтому на свой страх и риск пытаются обойтись без термостата (ну, и датчика температуры в придачу).

Недаром многие производители и продавцы регулярно проводят акции и предлагают терморегулятор для теплого пола в подарок. Делается это не только с маркетинговой целью. Но и для того, чтобы купившие систему обогрева люди на все 100% оценили преимущества такого способа обустройства основного или дополнительного источника тепла. Ведь без термостата об экономии можно попросту забыть. Поэтому давайте разберемся, какие виды такого электроприбора можно сегодня купить, и почему без него никак нельзя обойтись.

Теплый пол без термостата — как винтовка без солдата

А ведь действительно — какая польза от винтовки, если некому из нее выстрелить? С терморегулятором ситуация в чем-то похожа. Без него обогрев пола превращается в весьма затратную и неудобную в управлении систему отопления. Которую постоянно забываешь вовремя включить и выключить, она часто перегревается, а электричества при этом «жрет» немерено.

Другое дело, если есть термостат. Он включает обогрев, когда это необходимо, и выключает после достижения заданной пользователем температуры. Благодаря цикличности своей работы теплый пол преображается и превращается в экономичную, эффективную и удобную в управлении систему. Которая автоматически поддерживает комфортную температуру в обогреваемом помещении.

Установить «погоду в доме» через Интернет — сегодня все возможно, почему бы нет?

Терморегуляторы делятся на виды в зависимости от их технических характеристик, функциональных возможностей и доступных способов управления. Самые простые позволяют установить требуемую температур с точностью до одного градуса. И все. А вот наиболее «продвинутые» модели могут «похвалиться» наличием множества программируемых режимов работы, точной настройкой параметров и присутствием беспроводного модуля. Это означает, что такими устройствами можно управлять через Интернет с любой точки планеты со своего смартфона, планшета или ноутбука.

Естественно, что за широкий функционал и дополнительные возможности придется доплатить. Но в том-то и дело, что выбирать есть из чего. И если стоит задача сэкономить, то можно отдать предпочтение самой простой модели. При этом такой термостат все-равно будет исправно выполнять свою главную «обязанность» — управлять работой системы обогрева пола.

На рынке представлены терморегуляторы таких основных видов:

  • Аналоговые — подобные устройства имеют механическое управление и предлагают точность настройки температуры с градацией в 1 градус. Выставить требуемое значение можно с помощью поворотной ручки, как у старых электроприборов. Оптимальный выбор для людей старшего поколения и тех, кто прежде всего желает сэкономить.

  • Цифровые — более современные и презентационные внешне аппараты. Многие даже оснащены дисплеями. Управление электронное, можно настроить температуру обогрева с точностью до 0,1 градуса. Лучший выбор по соотношению цены и качества.

  • Программируемые — множество режимов работы, возможность устанавливать включение системы на определенное время. Наличие тонких настроек позволяет так организовать работу теплого пола, что потребление электричества будет минимальным.

  • Беспроводные — обладают всем функционалом программируемых, однако такими устройствами еще можно управлять по Интернету. Такие термостаты оснащены встроенным модулем Wi-Fi. Среди их преимуществ — возможность интегрировать управление обогревом пола в систему «умного дома».

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.