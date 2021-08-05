Какие бывают терморегуляторы для теплого пола?

При этом такой управляющий работой обогрева компонент часто оказывается «в немилости» у потребителей. Многие попросту не желают понимать его важность, поэтому на свой страх и риск пытаются обойтись без термостата (ну, и датчика температуры в придачу).

Недаром многие производители и продавцы регулярно проводят акции и предлагают терморегулятор для теплого пола в подарок. Делается это не только с маркетинговой целью. Но и для того, чтобы купившие систему обогрева люди на все 100% оценили преимущества такого способа обустройства основного или дополнительного источника тепла. Ведь без термостата об экономии можно попросту забыть. Поэтому давайте разберемся, какие виды такого электроприбора можно сегодня купить, и почему без него никак нельзя обойтись.

Теплый пол без термостата — как винтовка без солдата

А ведь действительно — какая польза от винтовки, если некому из нее выстрелить? С терморегулятором ситуация в чем-то похожа. Без него обогрев пола превращается в весьма затратную и неудобную в управлении систему отопления. Которую постоянно забываешь вовремя включить и выключить, она часто перегревается, а электричества при этом «жрет» немерено.

Другое дело, если есть термостат. Он включает обогрев, когда это необходимо, и выключает после достижения заданной пользователем температуры. Благодаря цикличности своей работы теплый пол преображается и превращается в экономичную, эффективную и удобную в управлении систему. Которая автоматически поддерживает комфортную температуру в обогреваемом помещении.

Установить «погоду в доме» через Интернет — сегодня все возможно, почему бы нет?

Терморегуляторы делятся на виды в зависимости от их технических характеристик, функциональных возможностей и доступных способов управления. Самые простые позволяют установить требуемую температур с точностью до одного градуса. И все. А вот наиболее «продвинутые» модели могут «похвалиться» наличием множества программируемых режимов работы, точной настройкой параметров и присутствием беспроводного модуля. Это означает, что такими устройствами можно управлять через Интернет с любой точки планеты со своего смартфона, планшета или ноутбука.

Естественно, что за широкий функционал и дополнительные возможности придется доплатить. Но в том-то и дело, что выбирать есть из чего. И если стоит задача сэкономить, то можно отдать предпочтение самой простой модели. При этом такой термостат все-равно будет исправно выполнять свою главную «обязанность» — управлять работой системы обогрева пола.

На рынке представлены терморегуляторы таких основных видов: