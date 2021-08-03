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Где недорого купить распошивальную машину

04.08.2021 / 08:32
Где недорого купить распошивальную машину
Обработка подгиба края горловины, смётка деталей из тянущихся тканей, настрочка резинки требует применения эластичной строчки.

Чтобы эффективно решить эту задачу, используют плоскошовную машину, в просторечье именуемую «распошивалкой». Если вы отправите поисковому роботу запрос «распошивальная машина купить», вы увидите большое количество промышленных моделей, поскольку именно в фабричной сфере этот механизм получил наибольшее распространение. Однако для предпринимателей малого бизнеса и домашних швейных мастерских промышленность также выпускает недорогие бытовые модели.

Как это работает

Десятилетиями оборудование данного типа использовалось исключительно в условиях масштабного производства. Собственно, для конвейерных линий по выпуску спортивной одежды и трикотажа распошивалка и создавалась.

Суть технологии заключается в том, что механизм выстрачивает плоский шов с цепными стежками, который прочно фиксирует край тянущейся материи. Вещь при носке может растягиваться по всем направлениям, при этом нитки не порвутся, а стежок не будет образовывать стяжек.

Для бытового использования

За последние два десятка лет отношение модников к подбору материала для своей одежды кардинально изменилось. Публика теперь предпочитает кулир, барби, трикотаж, которые на обычной швейной машинке не шьются. Если её использовать, нередко возникают пропуски, а в эксплуатации вдоль стежка образуются некрасивые дырки. Такой шов сильным не назовёшь.

Известные бренды, очень чутко реагирующие на колебания массового спроса, тут же уловили данную тенденцию, выпустив ряд бытовых моделей плоскошовных машин – простых и практичных, стоящих заметно дешевле промышленных образцов.

Специфика плоского шва

Плоскошовная машина выстрачивает закрывающий плоский шов, выглядящий как переплетение ниток с одного бока, и как две параллельных строчки с другого. Характерной особенностью плоского шва является то, что нитки не подтянуты, ввиду чего шов легко деформируется вслед за тянущейся основой. На любой трикотажной вещи, спортивном костюме этот шов присутствует, что позволяет его внимательно рассмотреть.

Покупка онлайн

Купить качественную и недорогую распошивалку вы можете, выбрав подходящую модель по каталогу интернет-магазина Janome. Сегодня там выставлено 7 моделей ценой от 8 820 до 12 990 грн. Осуществляется доставка купленного изделия в любую точку Украины.

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