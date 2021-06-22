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Новый взгляд на наружную рекламу

22.06.2021 / 16:07
Новый взгляд на наружную рекламу
Стремительное распространение онлайн продвижения и увеличение количества цифровых рекламных носителей положительно влияет на развитие наружной рекламы в Украине.

Многочисленные прогнозы о том, что наружка (она же ООН) постепенно будет терять популярность в Украине, разбиваются вдребезги. Например билборды в Запорожье, скроллы, ситилайты и другие форматы наружной рекламы развиваются и подстраиваются под современные реалии.

Когда нет времени на раздумья: как меняется ООН

XXI век не терпит длительной подготовки и раздумий. Поэтому наружной рекламе приходится меняться на ходу. Из изменений, которые уже можно наблюдать в ООН, можно выделить:

●         Светоотдача. Во-первых, встретить щит без подсветки сегодня трудно. Будем откровенны: многие потребители изучают рекламу в темное время суток. Поэтому большинство щитов подсвечиваются. Во-вторых, сегодня востребованными становятся светодиодные конструкции, которые светятся изнутри и тем самым привлекают все большее внимание.

●         Перевод потребителей в online. Раньше билборды демонстрировали максимум номер телефона (компании, лица) и адрес. Сегодня - на щитах часто встречаются QR коды, с помощью которых можно получить подробную информацию о рекламируемом продукте, компании через смартфон.

●         Дополненная реальность. Традиционные билборды и ситилайты все также привлекают внимание, но появляются креативные новшества. Как, например, дополненная реальность. Необходимо только навести смартфон на рекламный щит и он оживет.

И это только часть тех изменений, которые уже произошли с наружкой. Она продолжает развиваться и совершенствоваться. К примеру, недавно известный автопроизводитель запатентовал технологию, по которой вся информация с билбордов будет автоматически отражаться на экране в салоне. Так что говорить о потере актуальности ООН (которую предсказывали пару лет назад «эксперты») не приходится.

Причины развития ООН: почему она все еще востребована

Возникает справедливый вопрос: почему же в век развития мобильного продвижения, наружная реклама продолжает быть востребованной и набирает обороты по популярности с каждым днем. Ответ прост: потребители устают от информационного мусора, который предоставляется интернетом.

В этом плане наружная реклама более лояльна. Она не заставляет изучать конкретную информацию и не навязывает просмотр постеров. Желание изучить конкретное предложение (которое демонстрируется билбордом, ситилайтом или другой конструкцией) возникает естественным путем за счет:

●         Размещения щита в зоне большого скопления целевых потребителей;

●         Краткости и легкости предоставляемой информации;

●         Оригинального оформления рекламного постера.

Но чтобы все эти три фактора были соблюдены, необходимо доверять организацию рекламы опытной компании. В Украине такой является IDMedia. Здесь можно заказать подходящие рекламные щиты в любом регионе страны. При этом компания не только предоставляет свободные конструкции, но и всячески поддерживает развивающиеся технологии.

Так, здесь уже можно арендовать любую конструкцию в онлайн режиме и также отслеживать ее состояние после размещения постера. Подробнее о такой возможности и особенностях услуг АйДиМедиа можно узнать на сайте рекламного агентства.

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