Компактные настольные игры, которые можно взять в дорогу

Играть ими можно даже на коленках, а чтобы коробка не занимала много места, ее делают компактной. О самых популярных настольных играх для путешествий рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Strateg «Токо-моко»

Бренд Strateg — старожил рынка детских настолок. Настольные игры Strateg не только развлекают, но и обучают детей, развивая логику, фантазию и мышление.

«Токо-моко» — игра на ассоциации. Участникам раздаются карточки с рисунками, которые они по очереди выкладывают рубашкой вверх. Остальным нужно угадать, какая карточка загадана, на основе озвученной ведущим ассоциации. За ответы игрокам присуждаются очки, в соответствии с которыми они передвигаются по игровому полю, где есть ячейки с дополнительными заданиями. Выиграет тот, кто раньше других придет к финишу. Предусмотрена дорожная версия игры, которая компактнее полномерной и поэтому легко помещается в детскую сумку или рюкзачок.

DJECO «Пиполо»

Французская компания DJECO — семейное предприятие, разрабатывающее образовательные игры для детей. Одно из направлений — создание увлекательных обучающих настолок, в том числе подходящих для путешествий.

«Пиполо» — настольная карточная игра для тех, кто умеет и любит блефовать. Участникам раздается по 8 карт, относящихся к 4 категориям: «Шерсть», «Перья», «Кожа» и «Одежда». Первый игрок кладет карту рисунком вверх и называет категорию, к которой она принадлежит. Остальные должны выложить по одной своей карте той же категории. Поскольку карточки кладутся рубашкой вверх, игрокам можно и даже нужно блефовать, но так, чтобы их не заподозрили. Тот, кто усомнится в правдивости соперника, должен громко крикнуть: «Пиполо!». В этом случае оказавшаяся под подозрением карточка открывается, и, если она действительно из другой категории, весь лежащий на столе набор забирает несостоявшийся обманщик. Если же карта правильная, набор забирает ошибившийся в подозрениях игрок. Выиграет тот, кто раньше всех избавится от карт.

DJECO «Занималка»

Еще один бестселлер от французского бренда DJECO — настольная игра «Занималка» — тренирует память, наблюдательность и быстроту реакции, а заодно знакомит малышей с названиями животных.

Цель «Занималки» — избавиться от оказавшихся на руках карт. В начале игры участникам выдается по 8 карточек с изображением животных. Затем ведущий открывает одну из 12 больших карт «Путаница», где нарисовано много зверей, причем разных. Задача каждого игрока — первым скинуть карточку, изображение которой есть на «Путанице». Если участник не ошибся и к тому же скинул карточку первым, он выиграл раунд. Если кто-то другой скинул карточку вслед за ним и она правильная, он просто забирает ее обратно. Ошибившийся игрок, помимо своей, берет еще 2 дополнительные карточки из колоды. «Занималка» — игра веселая, динамичная и к тому же компактная, поэтому ее можно взять с собой куда угодно.

Smart games «Пляжные приключения»

Бельгийский бренд Smart games специализируется на создании уникальных настольных головоломок, в каждой из которых до 5 уровней сложности. Поэтому игры растут вместе с детьми и увлекают родителей. Для путешествий компания предусмотрела магнитные версии настолок, детали которых не падают с игрового поля даже при сильной тряске. Другая особенность — в эти игры можно играть в одиночку.

«Пляжные приключения» — магнитная головоломка, действие которой разворачивается на теплом летнем пляже. Игроку предстоит отыскать затерявшиеся в песке вещи. В игре 48 заданий разной сложности. Сначала на игровом поле нужно расположить магнитные детали так, как показано на выбранной схеме. Оставшиеся свободными ячейки следует заполнить остальными элементами. А это не так просто, так как у каждого задания только одно верное решение. Игра тренирует внимание, наблюдательность, развивает логическое и пространственное мышление и просто доставляет удовольствие.

Собираясь с ребенком в дорогу, возьмите с собой настольную игру. Она поможет скоротать время, развлечет малыша и заставит включить мышление.

Путешествуйте интересно и весело!