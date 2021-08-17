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В Киеве открылась выставка "Скифское золото"

18.08.2021 / 08:26
По случаю 30-й годовщины Независимости Украины в Национальном музее истории открылась выставка "Скифское золото".

На ней представлены уникальные памятники скифских времен из собрания Музея исторических драгоценностей Украины.

"Эта выставка посвящена скифскому золоту. 2,5 тысячи лет тому назад скифы, которые заполонили пространство между Дунаем и Доном, оставили нам в наследство чрезвычайное искусство - произведения из золота. Причем это не только украшения, но и чрезвычайно тонкая работа на предметах оружия, посуды, всего остального. Когда вы будете осматривать эти предметы, особенно обратите внимание на тонкость этой работы, которая до сих пор нас поражает", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, когда планировались мероприятия к 30-летию, было очевидно, что пройдут масштабные выставки и сами события.

"Но только сейчас, когда лично посещаю открытия различных выставок, понимаю масштабность процесса, в который мы входим, и те возможности, которые открываются перед посетителями и зрителями. Сегодняшняя выставка - не исключение", - сказал министр.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил, что золото и скифы уже стали синонимами.

"Но я хотел бы обратить внимание, что здесь важно не столько золото как драгоценный материал, но и глубокие исторические идеи, которые заложены в этих произведениях искусства. И этот период - скифы и золото - это часть истории Украины, которая стала для нас важной. Найти такого уровня экспонаты, которые вы можете видеть здесь, - это дело очень трудоемкое, потому что курганы - это монументальные сооружения. Их раскапывать очень трудно. Поэтому это хорошая возможность вспомнить имена тех, кому мы обязаны этими находками", - подчеркнул Андрощук, назвав имена Василия Бидзиля, Виталия Отрощенко, Юрия Росомакина, Анатолия Кубышева, Алексея Тереножкина, Бориса Мозолевского и других.

Он уточнил, что регионально эта выставка охватывает Запорожскую, Донецкую, Николаевскую, Днепропетровскую области и Крым.

По словам куратора выставки Юрия Полидовича, феномен скифского золота заключается в том, что это была первая эпоха в истории нашего региона, Европы, когда золото стало если не обыденностью, то очень широко распространилось.

"Это был период, когда к золоту еще не относились как к драгоценности. К нему относились как к материалу, который имеет, прежде всего, духовную ценность, как к материалу богов, как металлу, связанному с солнечными богами. Потому что сами скифы представляли, что те дары, которые приходят от богов, возникают в золоте. Сами боги имеют золотые доспехи, ездят на золотых колесницах, солнце тоже связано с золотом. И поэтому их предметы всегда художественно оформлены. Это не просто украшения, это даже не украшения - это летопись скифской истории, это запечатленные, записанные в образах их мировоззрения", - сказал Полидович.

Он добавил, что в экспозиции представлены предметы, которые чаще всего путешествовали по международным выставкам - за время независимости Украины они посетили уже более 40 выставок, знакомя иностранных посетителей с нашей страной.

Выставка "Скифское золото" проходит под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.

Выставка продлится до 20 сентября 2021 года.

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выставка, скифское золото
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