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Оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава Мазепы: выставка в Софийском соборе

17.08.2021 / 07:41
В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика.


Увидеть этот документ, а также булаву гетмана Ивана Мазепы можно на выставке «Раритеты Украинского казацкого государства - Гетманщины XVII-XVIII вв.: К 30-летию Независимости Украины». Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом шла речь во время открытия выставки 16 августа в Национальном заповеднике «София Киевская».

«К нам прибыли два уникальных раритета - это булава Ивана Мазепы, которая затем принадлежала Пилипу Орлику, по преданиям. И еще один уникальный документ, который впервые покинул пределы Швеции - это Конституция Пилипа Орлика 1710 года. Это первая в мире Конституция. Затем были - американская, польская и другие», - сказала генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская.

Она добавила, что кроме этих раритетов, представлены и пять универсалов 1687-1702 годов, изданных в Батурине гетманом Иваном Мазепой, из Института рукописей Национальной библиотеки им. Вернадского, а также клейнод Ивана Мазепы, который дает нам преемственность от гетманской Украины до Украинской Народной Республики.

В то же время Куковальская отметила, что место выставки выбрано не случайно. Именно в Софии Киевской рождалось Украинское государство, именно здесь Владимир Креститель с Ярославом Мудрым сооружали Софийский собор.

«Интересный факт: с Пилипом Орликом связана сама София. Потому что здесь он работал писарем в канцелярии митрополита», - акцентировала гендиректор.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что тот факт, что эта выставка проходит в Софии, говорит о том, что «этой стране не 30 лет, этой стране много веков».

«Этот проект является примером чрезвычайно интересной международной коллаборации для того, чтобы мы могли увидеть, в первую очередь, Конституцию, в которой очень много символов. Потому что в ней говорится о границах Украины, включительно с Крымским ханством. И о том, что это отдельная страна, отделенная от Московии. И в дни празднования нашей 30-й годовщины очень символично, что люди в течение трех месяцев смогут побывать в Софии, чтобы увидеть это», - подчеркнул Ткаченко.

На открытии выставки выступали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Как отмечалось, в Украину из Швеции, из библиотеки города Линчопин поступила гетманская булава, а латиноязычный экземпляр Конституции - из Государственного архива Швеции в Стокгольме.

На выставке применены новейшие технологии. Благодаря QR-коду можно углубиться в историю каждого экспоната.

Выставка откроется для широкого обзора 17 августа и продлится до 14 ноября.

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Конституция Пилипа Орлика, Софийский собор
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