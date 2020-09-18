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Во Львовской области автомобиль слетел с трассы

18.09.2020 / 06:34
Во Львовской области автомобиль слетел с трассы.

Об этом пишет Четвертая студия со ссылкой на телеграмм канал «Дозора-1».

Как говорится в сообщении, авария произошла в селе Подгорное.

О пострадавших пока неизвестно.

У Львова автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Об этом пишет Depo.Львив со ссылкой на Варта-1. ДТП произошло вблизи Нагорного.

 

ДТП, Львовская область
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