Во Львовской области автомобиль слетел с трассы.

Об этом пишет Четвертая студия со ссылкой на телеграмм канал «Дозора-1».

Как говорится в сообщении, авария произошла в селе Подгорное.

О пострадавших пока неизвестно.

У Львова автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Об этом пишет Depo.Львив со ссылкой на Варта-1. ДТП произошло вблизи Нагорного.