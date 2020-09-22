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В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку

22.09.2020 / 09:34
В Авдеевке 43-летний мужчина пытался службой експресдоставкы переслать в Днепропетровскую боеприпасы и взрывчатку.

об этом сообщили в  Покровском отделе полиции Донецкой области.

По словам нарушителя, переслать коробку "с вещами" его попросил малознакомый человек. О содержании отправки его не сообщили.

При осмотре в коробке полицейские обнаружили два корпуса от гранаты РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая.

Взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник

полиция, боеприпасы, гранаты
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