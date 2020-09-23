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В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус

23.09.2020 / 08:25
Японский производитель осветительного оборудования Ushio Inc начал производить безопасные для человека ультрафиолетовые лампы «Care 222», способные уничтожать коронавирус в помещениях.

Об этом сообщает Kyodo News.

Предполагается, что лампу, которую компания создала в сотрудничестве с Колумбийским университетом, можно будет использовать для дезинфекции помещений и поверхностей. Например, в лифтах, поездах, автобусах, офисах, магазинах и других местах.

Обычно УФ-лампы широко используются как эффективное средство стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Но обычные УФ-лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку они вызывают рак кожи и проблемы с глазами.

Отмечается, что обычные лампы излучают свет длиной волны 254 нанометра, а новая лампа испускает волны длиной 222 нанометра. Такие волны безопасны для человека, но они разрушительно действуют на коронавирус.

В компании заявили, что «Care 222» уничтожает 99 процентов вирусов и бактерий в воздухе и на поверхности 3 кв. м на расстоянии 2,5 метра от лампы за 6-7 минут.

Вес устройства составляет 1,2 кг и имеет размер книги среднего размера. Сейчас стоимость одной лампы составляет около 2860 долларов.

На данный момент компания принимает заказы только от медицинских учреждений, но планирует обслуживать и других потребителей.

Источник

коронавирус, Япония, УФ-лампа
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