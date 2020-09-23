В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус

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06:34
Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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06:32
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
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06:39
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия
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06:23
Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"
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06:18
В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
- 06:34
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05:57
Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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09:18
В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу
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09:20
Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости
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07:46
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
- 05:57