Демченко: Починаючи з серпня ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

«Більшість спроб (незаконно перетнути кордон – ред.) відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону», - пояснив Демченко.

За його словами, найбільш активними напрямками залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною чи Польщею.

«Хоч там і присутні також спроби людей у незаконний спосіб подолати лінію кордону, але значно меншою мірою, ніж на перших двох напрямках. Водночас, починаючи з серпня, ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону, досить суттєву, якщо брати кількісні показники», - заявив речник ДПСУ.

Він також наголосив, що, зараз йдуть холоди, зокрема в горах вже випадав сніг.

«Надалі в зимовий період, складні погодні умови, і ми очікуємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону також буде зменшуватися», – зазначив Андрій Демченко.