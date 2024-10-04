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Демченко: Починаючи з серпня ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону

09.10.2024 / 13:19
Починаючи з серпня спостерігається суттєва динаміка до зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

«Більшість спроб (незаконно перетнути кордон – ред.) відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону», - пояснив Демченко.

За його словами, найбільш активними напрямками залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною чи Польщею.

«Хоч там і присутні також спроби людей у незаконний спосіб подолати лінію кордону, але значно меншою мірою, ніж на перших двох напрямках. Водночас, починаючи з серпня, ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону, досить суттєву, якщо брати кількісні показники», - заявив речник ДПСУ.

Він також наголосив, що, зараз йдуть холоди, зокрема в горах вже випадав сніг.

«Надалі в зимовий період, складні погодні умови, і ми очікуємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону також буде зменшуватися», – зазначив Андрій Демченко.

Демченко, ДПСУ
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