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Рада ухвалила законопроєкт про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок агресії рф

09.10.2024 / 12:16
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передають Українські Новини.

За законопроєкт № 9042-1 в цілому проголосували 232 депутата за мінімально необхідних 226.

Документом визначаються інструменти соцпідтримки дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії росії проти України, залежно від шкоди, завданої дитині такою агресією.

Гарантується надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб (психічних та психологічних розладів, насильство, втрата батьків або одного з них, примусова депортація, отримання інвалідності тощо).

Водночас дітям, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями) гарантується медична і психологічна допомога та необхідні реабілітаційні заходи.

Постраждалим від збройної агресії гарантується надання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Законом передбачається також створення державного реєстру дітей, які постраждали від збройної агресії російської федерації проти України.

Також передбачаються компенсації дитині за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією рф, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги.

Геращенко
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