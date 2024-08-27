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Парламент підготує законопроєкт щодо регулювання Telegram протягом місяця

30.08.2024 / 18:30
Упродовж місяця парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підготує нову редакцію законопроєкту, що регулює діяльність платформ спільного доступу до інформації. Йдеться про Telegram та інші платформи.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Нова редакція документа буде створена на основі законопроєкту № 11115 Про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, який обговорили на засіданні комітету в четвер.

Один із авторів законопроєкту Микола Княжицький повідомив, що проєкт пропонує неагресивне регулювання платформ спільного доступу до інформації, серед яких Telegram.

Це регулювання не передбачає блокування, санкцій для користувачів, деанонімізації каналів чи порушення кримінальних справ.

Зазначається, що платформа має забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства. Також платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, передусім відсутність серед власників ФСБ та інших російських урядових структур.

Для підготовки комітетського законопроєкту буде створено робочу групу.

Заступниця голови комітету Євгенія Кравчук зазначила, під час підготовки комітетського законопроєкту робоча група має врахувати відповідні положення права Євросоюзу та залучити до роботи Міністерство цифрової трансформації України.

Окрім цього, згідно з рішенням комітету, нова редакція законопроєкту має бути зареєстрована у Верховній Раді до кінця вересня 2024 року. Щодо законопроєкту № 11115, то його було зареєстровано в парламенті 25 березня.

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