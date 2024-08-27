Майже 65% українців вважають, що населення рф підштовхує керівництво своєї країни до продовження війни, - опитування

Про це повідомив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, який спільно з Центром Разумкова провів опитування з 8 по 15 серпня 2024 року.

"У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, лише 4% не мають чіткої позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю росіян", - повідомили соціологи.

До того ж, 64,5% згодні з тим, що населення російської федерації підштовхує керівництво своєї країни до продовження війни проти України, причому це стосується як наймолодшого покоління українців (66% серед молоді 18-29 років), так і найстаршого (60% серед людей старше 60 років), сказали соціологи.

Опитування провели методом face-to-face серед респондентів віком від 18 років.