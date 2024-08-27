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Железняк: Економічне бронювання можуть привʼязати до рівня зарплат

30.08.2024 / 16:25
Міністерство економіки працює над критерієм економічного бронювання, яке хочуть запустити у жовтні-листопаді. Планують привʼязати цю можливість до рівня зарплат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики представники Мінекономіки підтвердили, що відомство працює над економічним бронюванням.

"Одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат", - зауважив Железняк.

Він додав, що наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення залежить від позиції вищого політичного керівництва.

Стосовно дат, то за інформацією Железняка, впровадження економічного бронювання планується на жовтень - листопад.

Як очікується, то по консервативним розрахункам, дохід бюджету може становити 40 млрд грн на рік.

"Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі", - підсумував Железняк

Железняк
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