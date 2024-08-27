Войти | Зарегистрироваться
00:46

суббота,
31 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

В Україні обирають фільм, який буде висунуто на премію Оскар

30.08.2024 / 15:23
Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі у національному відборі фільму, який буде висунуто від України на премію Американської академії кінематографічних мистецтв.

У категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм за право представляти Україну будуть змагатися чотири стрічки:

Будинок Слово. Нескінченний роман (режисер Тарас Томенко) – історія про українське Розстріляне відродження, яке винищило СРСР, а насправді Росією покоління українських літераторів і культурних діячів, що жили в Будинку письменників у Харкові в 1930-х роках.

Ля Палісіада (режисер Філіп Сотниченко) – події стрічки відбуваються у 1996 році, за кілька місяців до запровадження мораторію на смертну кару, занурюючи глядачів у атмосферу того часу.

Ми були рекрутами (режисер Любомир Левицький) – історія молодого бійця Бориса Савенка, рекрута Третьої штурмової бригади, яка відображає його шлях від мобілізації до участі у бойових діях.

Мирні люди (режисер Оксана Карпович) – фільм, побудований на основі радіоперехоплень ГУР телефонних розмов російських окупантів з їхніми сім'ями, який вражає своєю буденною жорстокістю.

Український Оскарівський комітет перевірить ці фільми на відповідність вимогам Американської академії та 9 вересня проведе засідання для визначення кандидата від України.

Оскар, Україна, фільм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 августа
29 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.