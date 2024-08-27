В Україні обирають фільм, який буде висунуто на премію Оскар

У категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм за право представляти Україну будуть змагатися чотири стрічки:

Будинок Слово. Нескінченний роман (режисер Тарас Томенко) – історія про українське Розстріляне відродження, яке винищило СРСР, а насправді Росією покоління українських літераторів і культурних діячів, що жили в Будинку письменників у Харкові в 1930-х роках.

Ля Палісіада (режисер Філіп Сотниченко) – події стрічки відбуваються у 1996 році, за кілька місяців до запровадження мораторію на смертну кару, занурюючи глядачів у атмосферу того часу.

Ми були рекрутами (режисер Любомир Левицький) – історія молодого бійця Бориса Савенка, рекрута Третьої штурмової бригади, яка відображає його шлях від мобілізації до участі у бойових діях.

Мирні люди (режисер Оксана Карпович) – фільм, побудований на основі радіоперехоплень ГУР телефонних розмов російських окупантів з їхніми сім'ями, який вражає своєю буденною жорстокістю.

Український Оскарівський комітет перевірить ці фільми на відповідність вимогам Американської академії та 9 вересня проведе засідання для визначення кандидата від України.