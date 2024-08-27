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Видання The Times стверджує, що підрозділи ЗСУ на Курщині нібито зіткнулися з нестачею снарядів

30.08.2024 / 12:16
Підрозділи Сил оборони України, які беруть участь в операції в Курській області країни-агресорки росії, нібито зіткнулися з нестачею снарядів до артилерії.

Про це пише британське видання The Times із посиланням на українських військових.

Співрозмовник видання, військовослужбовець із позивним "Пророк", який дістав поранення на Курщині та був евакуйований до шпиталю, розповів, що українська артилерія не змогла відповісти на російський обстріл.

Це сталося в районі одного з населених пунктів Курської області, розташованого на північний захід від Суджи — міста, яке перебуває під контролем ЗСУ.

"Наша артилерія не стріляла. Ми знову зіткнулися зі снарядним голодом", — наводить видання слова військовослужбовця.

"Пророк" розповів, що він отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу росіян. Крім нього також постраждав його товариш із позивним "Злюка".

"Пророк" та "Злюка" перебували у складі гранатометного взводу з одинадцяти осіб. Ще кілька днів тому вони прийняли капітуляцію танкового підрозділу росіян та намагалися утримати захоплені позиції противника.

За словами "Пророка", їм вдалося перехопити переговори росіян, у яких вони обговорювали можливість здачі в полон.

"Вони були п’яні й почали битися через те, що їм робити. А потім вони почали стріляти один в одного", — розповів військовослужбовець.

Уже в понеділок, 26 серпня, підрозділ "Пророка" нібито опинився під обстрілом артилерії противника.

Від важкого поранення або навіть смерті "Пророка" врятував його автомат, куди прилетів осколок російського снаряда. Ще один осколок він отримав у руку, що й стало причиною евакуації.

Він додав, що через брак ресурсів йому та його товаришам нібито довелося повзти та ховатися, щоб дістатися до евакуаційного пункту. При цьому допомога, яку вони запросили по рації, прибула лише через 40 хвилин.

"Ми бігали, прикидаючись, що нас набагато більше, ніж було. Якби російські військові знали, як нас мало, вони б просунулися раніше", — наводить видання слова військовослужбовця.

Курська область, The Times
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