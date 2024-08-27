Сирський: Пишаюся героїзмом наших воїнів. Робимо все задля нашої перемоги

"Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного і Красного яру, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим. Бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає в бій усе, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ", - написав Сирський у фейсбуці.

За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі, і "постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони й знищення наступаючого противника".

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські бійці виявляють мужність і героїзм у боях із переважаючими силами противника. Зокрема, надзвичайну стійкість показують воїни 25 окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Також Сирський відзначив військовослужбовців 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150 окремої механізованої бригади, "які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота. Пишаюся героїзмом наших воїнів. Робимо все задля нашої перемоги", - заявив він.