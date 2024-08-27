Мінекономіки: До програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні долучились понад 8 мільйонів українців

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

https://delo.ua/energetics/obmin-lamp-rozzaryuvannya-na-led-skilki-ukrayinciv-skoristalisya-programoyu-435773/

Зазначається, що загалом програмою скористались понад 8 мільйонів людей.

Українці міняли традиційні лампи розжарювання на енергоощадні, допомагаючи країні зберігати електроенергію.

Найактивнішими регіонами стали:

Київщина — замінено 4,2 млн ламп;

Львівщина — замінено 3,2 млн ламп;

Дніпропетровщина — замінено 3,1 млн ламп;

Харківщина — замінено 2,3 млн ламп.

Як зауважують в Мінекономіки, за час дії програми в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, що за підрахунками відомства, дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії.

Програма стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях "Укрпошти" в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах. Завдяки розгалуженій мережі відділень "Укрпошти" був організований обмін ламп серед широкого кола населення. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, як дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

Кожен українець мав можливість обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях Укрпошти або зробивши попереднє замовлення у застосунку Дія.

40 млн LED-ламп були надані Україні Європейським Союзом в межах програми, фінансованої ЄС, для підтримки української енергетики.