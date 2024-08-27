Кулеба: Страх ескалації конфлікту домінував у прийнятті рішень нашими союзниками

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24, він сказав на спільній панелі з польським колегою Радославом Сікорським в рамках форуму Campus Polska Przyszłości

Кулеба підкреслив, що "війна забирає дуже багато ресурсів, грошей, зусиль, техніки.

"Але найбільші проблеми завжди починаються в головах людей. Від самого початку російського вторгнення найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, було те, що страх ескалації конфлікту домінував у прийнятті рішень нашими союзниками. Ви можете цього не знати, але, кожне прохання України про надання зброї нового типу спочатку зустрічало відмову", – повідомив Кулеба.

За його оцінкою, "якби страх перед ескалацією не був головним фактором, який впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі і отримала б необхідне озброєння набагато раніше".

Він додав, що "затягування війни коштувало нам життів українців і позначилося на нашій економіці".

За словами Кулеби, "найбільший виклик – переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію москви".

"росіяни скинули сотні тисяч ракет, снарядів на нашу територію. Чому? Тому що вони мають дуже чітку стратегію і чітку мету: знищити Україну", – заявив глава МЗС України.

За його оцінкою, аргумент про можливу ескалацію з боку росії став приводом для того, щоб не вживати рішучих дій, які б допомогли Україні перемогти.

"Не бійтеся реакції росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо в цій війні і потім будемо читати в підручниках історії, як ми разом приймали рішення", – наголосив український міністр.