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МОН: 176 вишів з різних регіонів України долучилися до проєкту із впровадження державних грантів

29.08.2024 / 13:19
Вступники на контрактну форму навчання можуть отримати державний грант уже у 176 університетах України, що покриває частину вартості навчання.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає УНН.

«Станом на 28 серпня 176 державних та приватних закладів з різних регіонів України долучилися до пілотного проєкту із впровадження державних грантів», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що перелік закладів постійно оновлюється та збільшується.

Умовами отримання державного гранту є:

  • перше здобуття вищої освіти;
  • вступ у 2024 році для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;
  • денна або дуальна форма навчання;
  • результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менше як 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня);
  • вибір закладу освіти, що уклав договір з МОН про участь у проєкті.

Студенти зможуть отримати від 15 до 37,5 тис. гривень (в залежності від балу НМТ) на рік для покриття частини вартості навчання.

У МОН уточнюють, що вступ на бюджетну форму залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.

грант, МОН
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