МОН: 176 вишів з різних регіонів України долучилися до проєкту із впровадження державних грантів

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає УНН.

«Станом на 28 серпня 176 державних та приватних закладів з різних регіонів України долучилися до пілотного проєкту із впровадження державних грантів», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що перелік закладів постійно оновлюється та збільшується.

Умовами отримання державного гранту є:

перше здобуття вищої освіти;

вступ у 2024 році для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

денна або дуальна форма навчання;

результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менше як 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня);

вибір закладу освіти, що уклав договір з МОН про участь у проєкті.

Студенти зможуть отримати від 15 до 37,5 тис. гривень (в залежності від балу НМТ) на рік для покриття частини вартості навчання.

У МОН уточнюють, що вступ на бюджетну форму залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.