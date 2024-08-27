Forbes: Зеленський вимагає від голови Укренерго написати заяву про звільнення

Як стверджує видання, Кудрицький відмовився це зробити, і тепер рішення щодо його відставки має ухвалити наглядова рада компанії. Причиною вимоги про відставку називаються незавершені захисні конструкції навколо підстанцій системного оператора, що нібито призвело до перебоїв із постачанням електрики після комбінованого масованого обстрілу 26 серпня.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню зазначив, що звинувачення на адресу Кудрицького є безпідставними, додавши, що "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають такі ж проблеми. Він також зазначив, що в разі ухвалення наглядовою радою компанії рішення про відставку голови "Укренерго", "про незалежність наглядових рад в українських державних компаніях можна забути".

НЕК "Укренерго" - приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого перебувають у сфері управління Міністерства енергетики України.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" визнало російську атаку на об'єкти енергетики 26 серпня наймасштабнішою з початку війни. Російські окупанти випустили по території України 127 ракет і 109 ударних безпілотних літальних апаратів, з них 102 ракети і 99 БпЛА збито. Як прокоментував перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко наслідки атаки, єдина енергосистема України зберегла свою цілісність, незважаючи на відчутні ураження деяких енергооб'єктів.

23 квітня 2024 року Міністерство економіки України оголосило конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради (НР) ПрАТ "НЕК "Укренерго". Але Наглядова рада компанії досі працює з однією вакантною посадою, хоча, згідно зі статутом "Укренерго", вона має складатися із семи членів: чотирьох незалежних і трьох представників держави.

Майже рік тому "Українська правда" оприлюднила текст листа США органам влади України з переліком реформ, які Київ має провести для подальшого отримання військової підтримки, зокрема, в найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" та "Нафтогазу" (що й було зроблено щодо НАК).

Наразі до складу НЕК "Укренерго" входять Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі - незалежні члени, Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко - представники держави. Рішення про відставку голови правління ухвалюється більшістю голосів. На ринку зазначалося, що незважаючи на бажання основного акціонера домогтися відставки Кудрицького, йому вдавалося уникнути цього, завдяки підтримці міжнародних партнерів України, а також половини наглядової ради.

Загалом від початку повномасштабної війни загальний обсяг залученої "Укренерго" міжнародної допомоги (кредитів і грантів) становив EUR1,5 млрд.