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Зеленський звільнив командувача Повітряних Сил ЗСУ

31.08.2024 / 16:20
Президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняи на сайт Офіса президента.

В указі №600, опублікованому на сайті Офісу президента вечері п'ятниці, 30 серпня, сказано про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Олещук очолював Повітряні сили України з 9 серпня 2021 року. Про те, хто такий Олещук і як його авіація била окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше президент Зеленський прокоментував звільнення Олещука.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський, Олещук
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