Войти | Зарегистрироваться
08:55

понедельник,
02 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Зеленський: Україні потрібні дозволи на далекобійність і далекобійні снаряди та ракети

01.09.2024 / 10:10
Україні потрібні дозволи на далекобійність і далекобійні снаряди та ракети, звернувся президент Володимир Зеленський до лідерів США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація: перша віцепрем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу (президента - ІФ-У). Були зустрічі на різних рівнях, і серед першого для нас питання саме далекобійність для наших Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста, дуже багато громад України», - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент наголосив, що очистити українське небо від російських керованих авіабомб - «це сильний крок, щоб змусити росію шукати закінчення війни та справедливого миру». Своєю чергою, представники України дали всю необхідну інформацію та деталі партнерам.

«І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення - саме те, що може найбільш правильно вплинути на події», - наголосив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 сентября
1 сентября
31 августа
30 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.