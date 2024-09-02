Зеленський: Україні потрібні дозволи на далекобійність і далекобійні снаряди та ракети

«Цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація: перша віцепрем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу (президента - ІФ-У). Були зустрічі на різних рівнях, і серед першого для нас питання саме далекобійність для наших Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста, дуже багато громад України», - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент наголосив, що очистити українське небо від російських керованих авіабомб - «це сильний крок, щоб змусити росію шукати закінчення війни та справедливого миру». Своєю чергою, представники України дали всю необхідну інформацію та деталі партнерам.

«І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення - саме те, що може найбільш правильно вплинути на події», - наголосив Зеленський.