Міноборони: адміністрація Байдена досі розглядає запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Умерова телеканалу CNN.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тож я сподіваюся, що нас почули", — сказав Умеров.

Одна з останніх офіційних заяв з цього приводу – слова прессекретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера у вівторок: "Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу США, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася".

За даними CNN, США дали зрозуміти, що Києву не слід очікувати ще однієї значної поставки ATACMS через обмежену кількість запасів у США та тривалий час виробництва зброї.

Виступаючи перед зустріччю міністрів оборони США і України Ллойдом Остіном і Рустемом Умеровим, американський чиновник сказав, що багато високоцінних цілей України в Росії знаходяться поза зоною дії ATACMS. Російські військові перевели свої військові засоби великої вартості подалі від лінії фронту, включно з літаками, що запускають плануючі бомби.

Але Умеров заявив, що Україна представила США список цілей, по яких можливе використання ATACMS.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", — сказав український міністр.