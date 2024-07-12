МЗС України та ООН оголосили про запуск онлайн-платформи "Україна - це Дім"

На офіційному сайті МЗС у четвер повідомляється, що 18 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві провів переговори з верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. На них ішлося про посилення співпраці між Україною та Управлінням верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ).

"За підсумками зустрічі сторони оголосили про спільний запуск онлайн-платформи "Україна – це Дім", яка стане важливим інструментом підтримки зусиль із відновлення та відбудови України, а також повернення українців. Платформа буде надавати переміщеним особам і сім’ям перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити поінформовані рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України", - зазначено в повідомленні.

"Ми вітаємо лідерство та координаційну роль УВКБ з надання допомоги українцям як в країні, так і за її межами. Допоки триває російська агресія, наші люди за кордоном продовжують потребувати міжнародної допомоги та підтримки", - заявив Кулеба, висловлювання якого наводиться в повідомленні.

Міністр додав, що "ми готові працювати разом над допомогою тим українцям за кордоном, які готові повернутися, у поверненні додому. В цьому зв’язку розраховуємо, що одним з важливих інструментів стане платформа "Україна – це Дім", що розпочинає свою роботу під егідою УВКБ. Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення до України, побачити, які є можливості та переваги, та зробити поінформований вибір".