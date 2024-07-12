У 80% випадках слова та словосполучення щодо "простих жителів росії"є негативними, - опитування

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У мзс рф погрожують розгорнути ракети в ядерному оснащенні
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Посли ЄС вперше в історії погодили виділення військової допомоги з Європейського фонду миру Вірменії
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Столтенберг назвав ім’я старшого представника НАТО в Україні
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Голова НКРЕКП проти введення єдиного тарифу на розподіл електрики
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Роберта Мецола стала новою президенткою Європарламенту
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Мінреінтеграції: Роботодавці, які адаптують робочі місця під потреби людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави
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У Мінекономіки розповіли, які підприємства можуть забронювати 100% працівників
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Железняк: Рада дозволила уряду призупиняти виплати за зовнішнім боргом
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Spiegel: Німеччина вдвічі скорочує допомогу Україні у наступному році
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Україна отримає від Японії 3,3 мільярда доларів у кредит, - ЗМІ
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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