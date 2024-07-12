ЦДЕ: На початку осені в Україні взагалі можуть скасувати відключення електроенергії

Про це йшлося під час дискусії в медіацентрі Україна, передає УНН.

Зазначається, що відповідних умов, наприкінці літа та вже восени ситуація з відключеннями може значно покращитися.

Зокрема, на думку директора Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександра Харченка, обмежень електроенергії у вересні-жовтні може не бути взагалі.

Своєю чергою, радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко пояснив, які чинники можуть позитивно вплинути ситуацію та покращити її наприкінці літа та восени.

«В міру очікуваних погодних умов, в серпні-вересні не має бути таких температурних аномалій, з якими ми стикалися, але ще має бути багато сонця, плюс вже ремонтна кампанія по ключових виробниках також перетнула екватор. Тенденція має превалювати вже до того, що більше з’являється виробників в мережі, ніж тих, що виходять в ремонт», - заявив Бойко.