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ЦДЕ: На початку осені в Україні взагалі можуть скасувати відключення електроенергії

19.07.2024 / 13:19
На початку осені в Україні взагалі можуть скасувати відключення електроенергії. Аналітики очікують, що на той час в країні завершиться аномальна спека та завершаться ремонтні роботи на низці енергооб'єктів.

Про це йшлося під час дискусії в медіацентрі Україна, передає УНН.

Зазначається, що відповідних умов, наприкінці літа та вже восени ситуація з відключеннями може значно покращитися.

Зокрема, на думку директора Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександра Харченка, обмежень електроенергії у вересні-жовтні може не бути взагалі.

Своєю чергою, радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко пояснив, які чинники можуть позитивно вплинути ситуацію та покращити її наприкінці літа та восени.

«В міру очікуваних погодних умов, в серпні-вересні не має бути таких температурних аномалій, з якими ми стикалися, але ще має бути багато сонця, плюс вже ремонтна кампанія по ключових виробниках також перетнула екватор. Тенденція має превалювати вже до того, що більше з’являється виробників в мережі, ніж тих, що виходять в ремонт», - заявив Бойко.

Бойко, Харченко, ЦДЕ
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