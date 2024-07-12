Юрист нагадав деталі закону щодо відстрочки від мобілізації у сфері освіти

Так, відстрочку від мобілізації матимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній. Це визначено в частині другій статті 10 Закону України Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Станом на 17 липня 2024 року жодних змін у цій частині не відбулося, розповів Фактам ICTV Євген Промський, юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат юридичної компанії АРЕС.

Зміни до умов вступу до аспірантури

У червні міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків призовного віку, які раптом захотіли отримати другу чи третю вищі освіти, або вступити до аспірантури чи докторантури. Тож будуть змінені правила вступу на аспірантуру у 2024 році.

За словами Лісового, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. У пріоритеті держави лишається денна форма. Також цьогоріч запровадили обов’язковий тест для вступу до аспірантури — ЄВІ (єдиний вступний іспит).

Юрист Євген Промський зауважив, що наказами Міносвіти №909 та №910 внесені деякі зміни до умов прийому до аспірантури у 2024 році:

Умовою допуску до вступу до аспірантури є успішне складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з оцінкою не менше 160 балів.

До 1 січня 2025 року тимчасово призупинений прийом на аспірантуру на денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також призупинено можливість переведення здобувачів вищої освіти на денну форму навчання.

Це означає, що вступ на денну форму навчання можливий виключно в разі зарахування на бюджет. Вступ до аспірантури у 2024 році на денну форму навчання за контрактом неможливий.

«Дані нововведення жодним чином не стосуються осіб, які вже навчаються на денній формі навчання аспірантури незалежно – на бюджеті чи за контрактом», – говорить юрист Євген Промський.

Це означає, що ті особи, які вступають в аспірантуру у 2024 році, матимуть змогу навчатися на денній формі та отримають відстрочку від мобілізації, лише за умови вступу на денну форму навчання, яка доступна виключно в разі зарахування на навчання за державним замовленням.

Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Відстрочка від мобілізації у сфері освіти: деталі закону №10449

У законі №10449 наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають:

здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною (дуальною) формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше отриманий;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл, які працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем працевлаштування.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Щодо служби жінок, то в урядовому законі зазначається, що українські жінки можуть служити лише за добровільної згоди.