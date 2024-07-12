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Черногоренко: За допомогою "Оберігу" можна зробити вибірку підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх до ТЦК

18.07.2024 / 17:27
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко порівняла процес вибору тих військовозобов'язаних, хто отримає повістки, з таргетованою рекламою.

Про це посадовець сказала на YouTube-каналі "Є ПИТАННЯ".

"Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є - які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути", - сказала Черногоренко.

"Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов'язаним", - заявила заступниця міністра.

За словами Черногоренко, реєстр "Оберіг" робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

"Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час", - сказала заступниця міністра.

За допомогою "Оберіг" можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх до ТЦК повістками. При цьому, якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, сказала Черногоренко.

"Щодо оповіщень, так, дійсно, вони будуть вважатися врученими навіть якщо людина не поставила свій підпис, по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко, Оберіг
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