НЦУ: Мобільні оператори зобов'язані забезпечити роботу базових станцій протягом 10 годин у разі відключення світла

Згідно з новими правилами, мобільні оператори зобов'язані забезпечити безперервну роботу своїх базових станцій протягом 10 годин у разі відключення електроенергії. Додамо, що попередня вимога становила лише 4 години.

Для виконання цього завдання, оператори повинні поетапно забезпечити автономне резервне живлення своїх базових станцій. До 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року, чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

Розпорядження НЦУ також стосується інших важливих об'єктів інфраструктури зв'язку. Міжнародні центри комутації, міжміські телефонні станції, транзитні станції та національні точки обміну інтернет-трафіком мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів з запасом палива або обладнані акумуляторами, що забезпечують роботу протягом 72 годин. Термін виконання цієї вимоги — до 1 вересня 2024 року.

Аналогічні вимоги щодо резервного живлення поширюються і на вузли спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри оперативно-диспетчерських служб, що забезпечують екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.