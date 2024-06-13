Котін: У липні в енергосистемі може збільшитися дефіцит генерації через ремонт енергоблока АЕС та спеку

Про це повідомив в. о. голови правління АТ НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Він зазначив, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які передбачають перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Цього року ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

«Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. У результаті, АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», – заявив Котін.

Роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який погоджений Укренерго.

Графік складений оптимально та враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.