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росія хоче фізично знищити більшість населення України, - опитування

14.06.2024 / 17:27
Більшість українців вважають, що країна-агресорка російська федерація хоче знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид більшості населення.

Також більшість українців розуміють, що рф не прагне зупинятися у своїх військових діях. Результати соціологічного опитування, проведеного 16-22 травня, опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

КМІС запитав у респондентів, якою, за їхніми відчуттями, є остаточна мета рф щодо України.

Відповіді розподілилися так:

  • геноцид і фізичне знищення більшості українців - 34%;
  • знищення української нації і національної самосвідомості, примусова асиміляція українців та перетворення на росіян - 26%;
  • приєднання всіх територій України до росії із залишенням певної культурної автономії - 6%;
  • зміна влади і створення маріонеткової держави, яка буде в усьому слухатися росію - 12%;
  • збереження вже окупованих територій без зазіхання на більші - 7%;
  • один з варіантів відповідей був сформульований наближено до російської пропаганди - проведення "денацифікації" і демілітаризації України без посягань на незалежність - 5%.

"У всіх регіонах найбільше респондентів (62% на заході і в центрі, 56% на півдні і 49% на сході) вважають, що росія прагне знищити українську націю або навіть здійснити фізичний геноцид. Причому третина населення у всіх регіонах відчуває, що росія хоче фізично знищити більшість населення", - пише КМІС.

опитування, КМІС
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