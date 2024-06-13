Шмигаль: Ми і далі докладатимемо зусиль, щоб росія компенсувала все, що зруйнувала своєю війною

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Будапешт покарали за захист кордонів ЄС: Орбан прокоментував рішення суду оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро
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Країни Європи хочуть заборонити дипломатам з рф вільно пересуватися територією ЄС
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Пісторіус: У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО
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Шольц: Поки росія продовжуватиме війну, партнери не послаблять підтримку України
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Керівництво "АдН": Україні зараз потрібен президент миру, який готовий вести переговори
- 14:21
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Євросоюз прискорив виробництво снарядів и хоче зрівнятися з виробничими потужностями росії
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Свириденко: Домовились з партнерами створити умови для фінансування житлового сектору України через іпотечні програми
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Остін: У межах "Рамштайну" країни-учасниці виділили Україні понад 98 мільярдів доларів
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Підозрювані в ухиленні від сплати податків стали частіше добровільно розрахуватися з державою
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Bloomberg: Найбільша нафтотранспортна компанія росії може потрапити під санкції
- 16:20
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Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36
Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
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Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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