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Шмигаль: Ми і далі докладатимемо зусиль, щоб росія компенсувала все, що зруйнувала своєю війною

15.06.2024 / 10:10
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав у п'ятницю ввечері рішення країн G7 про виплату ha компенсацій за завдані Україні збитки, зараз ця сума, за оцінкою Світового банку, становить $486 млрд.

"Ми і далі докладатимемо зусиль, щоб hосія компенсувала все, що вона зруйнувала своєю війною. Зокрема, продовжуємо роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму та інших правових інструментів", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

Також прем'єр привітав "проміжний крок" – рішення про виплату від країн G7 $50 млрд прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів.

Прем'єр наголосив, що уряд "вперто працює далі над конфіскацією заморожених російських суверенних та приватних активів".

"Йдеться про те, щоб отримати всю суму, що становить понад 300 млрд доларів... Саме російські гроші мають стати ключовим джерелом довгострокового оновлення нашої держави", - написав Шмигаль.

Прем'єр подякував партнерам за "тверду позицію та підтримку".

Шмигаль
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