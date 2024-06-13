НАЗК має запустити Реєстр прозорості до 1 січня 2025 року

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Відповідно до положень прийнятого Закону "Про лобіювання", лобіст набуває свого статусу з моменту реєстрації у Реєстрі прозорості. Наразі триває кропітка робота зі створення самого Реєстру із залученням до цього процесу партнерів з розвитку. Національне агентство має запустити Реєстр до 1 січня 2025 року. Для визначення порядку функціонування Реєстру Національне агентство розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт відповідного Положення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додають, що Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) оприлюднила 24-й щорічний Звіт “Антикорупційні тренди, виклики та найкращі практики в Європі та США”, де значна увага приділяється інституту лобіювання. GRECO закликала уряди країн-учасниць ухвалити більш суворі правила для запобігання корупції та сприяння доброчесності в органах влади, зокрема, щодо лобіювання та контактів з третіми сторонами.

"Виконання рекомендацій GRECO є важливим аспектом для побудови доброчесної влади та справедливого суспільства. На євроінтеграційному шляху України вкрай важливо продовжувати реалізацію антикорупційної політики, важливим напрямком якої є становлення інституту доброчесного лобіювання", - зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.