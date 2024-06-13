МінАПП: Працівники аграрного сектору отримають річну бронь від мобілізації

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства (МінАПП) України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, наявні "броні" аграріїв вже було автоматично подовжено на три місяці. А друге бронювання надаватиметься працівникам агросектору на рік замість 6 місяців.

Він пояснив, що загальна норма бронювання - до 50%, але для частини спеціальностей можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

"По певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький.