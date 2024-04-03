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Генпрокурора України можуть звільнити, - ЗМІ

05.04.2024 / 17:27
В Офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Рішення наразі не прийнято, але це питання все частіше піднімається на нарадах.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники у команді президента Володимира Зеленського, пише gazeta.ua.

"Коли питання звільнення винесеться публічно, може цього місяця, а може й пізніше, це не спішне питання", - зазначив один із високопоставлених співрозмовників.

Розглядається варіант про призначення Костіна послом у Нідерланди, якщо партнери погодяться, щоб нинішній генпрокурор сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів росії в Україні.

"Андрій - хороший хлопець, але він занадто не рішучий для цієї позиції (мається на увазі генпрокурора)", - додав інший співрозмовник.

Наразі вивчається питання, хто може стати новим очільником Офісу генпрокурора.

Костін
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