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Столтенберг: Подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями

05.04.2024 / 14:21
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.

Про це він заявив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг назвав ситуацію на полі бою в Україні складною, зауваживши, що росія зараз продовжує просуватись уздовж лінії фронту і мобілізує людей у військо. При цьому вона "готова жертвувати людьми й зброєю для мінімальних досягнень".

"Але це серйозно. По суті, є два можливі сценарії. Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – додав генсек.

На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".

"Бо це єдиний спосіб переконати путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.

Столтенберг
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