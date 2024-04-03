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Лубінець: Електронний кабінет військовозобов'язаного допоможе спростити набуття статусу ветерана

05.04.2024 / 13:19
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що електронний кабінет військовозобов'язаного, допоможе спростити набуття статусу ветерана під час дії воєнного стану.

Про це він заявив у своєму Telegrma-каналі, пише УНН.

Зазначається, що 4 квітня набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

«Я, як Омбудсман України, вітаю таке рішення, адже його норми спрощують процедуру оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України», - підкреслив Лубінець.

Він розповів, що Офіс Омбудсмана активно долучався до опрацювання положень цього Закону України. За його словами, документ передбачає:

можливість подати заяву (звернення) до відповідних державних органів в паперовій або електронній формі відповідно до Закону України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або Єдиного державного реєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

встановлення особливостей набуття статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану на підставі довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, оформленої в електронному вигляді.

«Зауважу, якщо в реєстрі ветеранів війни достатньо відомостей, статус учасника бойових дій надаватиметься автоматично», - підкреслив омбудсмен.

За його словами, протягом місяця Кабінет міністрів України має привести нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.

Лубінець
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