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Історик: Комп'ютерне моделювання з Кіберджури може стати інструментом вивчення та дослідження історичних подій

05.04.2024 / 10:12
Комп'ютерне моделювання, яке застосовується у мережевій командно-штабній грі "Кіберджура", може стати новим інструментом вивчення та дослідження воєнно-історичних подій.

Про це заявив доктор історичних наук, професор Національного університету оборони України Сергій Сегеда під час виступу на круглому столі в Укрінформі на тему: «75-річчя НАТО: стратегія і тактика майбутнього».

"3D моделювання і нові технології, які використовуються в "Кіберджурі", мають низку переваг у вивченні військової історії і можуть значно розширити розуміння історичних подій, які відбувалися багато століть тому", - сказав Сегеда.

Він пояснив, що за допомогою комп'ютерного моделювання можна, наприклад, детально відтворити війну - розміщення військ, використання техніки, стратегію, вносити певні зміни, приміром, у кількість військ, погодні умови, щоб побачити, як вони могли вплинути на перебіг тієї чи іншої військової кампанії.

Науковець зауважив, що комп'ютерне моделювання дає змогу зрозуміти складні процеси, адже військова історія включає різні складові взаємодії між арміями.

"Моделювання може бути використане як інструмент для навчання, надаючи можливість студентам відтворити історичні події і краще зрозуміти ті чи інші стратегічні і тактичні рішення, втілені на полі бою. 3D моделювання також дає історикам і дослідникам інструмент для перевірки своїх гіпотез і теорій про історичні події і можливість виявити якусь нову невивчену складову того чи іншого явища", - зазначив Сегеда.

"Кіберджура" - мережева військово-патріотична командно-штабна гра, яка базується на основі хмарних технологій організації кіберпростору ArcGIS OnLine. Вона спрямована на опанування технологій, за допомогою яких відбувається управління військами та бойовими діями.

Сегеда, Кіберджура
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