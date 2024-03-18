Шмигаль: Уряд виділив із резервного фонду додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що Уряд виділив додаткові 5 млрд грн сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.

Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації.

5 млрд грн підуть "на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями".

"Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд гривень. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг, — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона проінформувала, що Уряд продовжить як планове, так і оперативне фінансування закупівель безпілотників.