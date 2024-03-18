В Україні можуть збільшити ставки акцизу на тютюнові вироби вже цього року

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук та Міністерство фінансів України.

За його словами, уряд вніс до Ради законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Пропонується з 1 липня цього року по 31 грудня 2027 щороку підвищувати ставки акцизного податку на тютюнові вироби для приведення їх до зазначеного мінімального рівня. Також пропонується визначити грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро.

Водночас Кабмін пропонує встановити послаблення на період воєнного стану обмеження щодо накопичення обсягів тютюнових виробів на складах перед підвищенням ставок акцизного податку. Зокрема, шляхом збільшення установленого розміру середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів з 115 до 120%.

Як відомо, 15 березня уряд схвалив даний законопроект, який внесе зміни до Податкового кодексу в частині підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

За даними Міністерства фінансів, перегляд акцизів на тютюнові вироби відбувається задля гармонізації українського законодавства до вимог ЄС.

Зокрема, з 2018 року в Україні затверджено план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Він мав забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов'язання до 2025 року не менше ніж 90 євро за 1000 сигарет. Однак через процеси девальвації, які також були викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро.

Чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС. Саме це і викликало необхідність переглянути ставки акцизного податку. При цьому вираження ставок акцизного податку на тютюнові вироби у євро рекомендовано МВФ та передбачено Національною стратегією доходів.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у 2025 році на 612 млн гривень; у 2026 році на 5 001 млн гривень; у 2027 році на 9 379 млн гривень; у 2028 році на 13 852 млн гривень.

Як відомо, ухвалення комплексного антитютюнового Закону у грудні 2021 року відповідає євроінтеграційній політиці України у сфері охорони здоровʼя. Його норми базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у ЄС.

Основні положення директиви ЄС, які впроваджує цей Закон:

Заборона ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток (з 11 липня 2023 року).

Помітніші попередження про шкоду куріння на пачках сигарет - їх розмір збільшиться до 65% від площі пачки (з 2024 року).

Вимога надавати в Держпродспоживслужбу інформацію про інгредієнти, що містяться в тютюнових виробах (з 1 червня 2022 року).

Запровадження медичних попереджень споживачів на електронних сигаретах та рідинах, вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, медичних попереджень споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння, а також медичних попереджень споживачів бездимних тютюнових виробів (з 1 червня 2022 року).

Повна заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).