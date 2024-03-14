Рада може суттєво збільшити розмір допомоги у зв’язку з народженням дитини

Відповідний законопроєкт № 11072 зареєстрували на сайті українського парламенту 11 березня 2024 року.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

«Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги під час народження дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», – пишуть автори законопроєкту.

Нині розмір допомоги від держави після народження/усиновлення дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Зазначається, що цей розмір не переглядали з 1 липня 2014 року, відтоді до курсу долара США ця сума зменшилася майже удвічі.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Автори законопроєкту пропонують надавати таку допомогу:

народження першої дитини у сім’ї – допомога кратна 150 розмірам прожиткового мінімуму (нині це 384,5 тис. грн);

народження другої дитини – допомога кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн);

народження третьої і кожної наступної дитини – допомога кратна 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).

Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.